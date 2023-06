Enfrentamiento en Tacuichamona fue un ataque directo contra militares

Culiacán, Sin.- El enfrentamiento que tuvo lugar en Tacuichamona la mañana del domingo fue un ataque en contra de los militares, pero se dio de forma incidental, indicó Rubén Rocha Moya.

El gobernador de Sinaloa enfatizó que el incidente no fue resultado de un operativo planificado por las fuerzas federales, sino que se trató de un ataque directo contra el personal militar mientras realizaban labores de patrullaje y vigilancia en la zona.

“El tema de ayer fue efectivamente un enfrentamiento entre militares y civiles, murieron dos militares no civiles, hay dos detenidos de los civiles y no hay otra cosa, lo otro es que se está atento, no se tiene cercada la población, simple y llanamente está atento por el lugar, por parte de las corporaciones”, recordó.

La narrativa

Rocha Moya compartió los detalles que le proporcionó el general de la Novena Zona Militar sobre los eventos ocurridos.

Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Explicó que el convoy militar transitaba cerca de una casa cuando individuos ubicados en el exterior abrieron fuego contra la camioneta que se encontraba al frente de los militares.

Ante esta agresión, los soldados respondieron, lo que dio lugar a un enfrentamiento más intenso.

El gobernador hizo hincapié en que el área no se encuentra cercada y que las fuerzas de seguridad están atentas ante cualquier situación de violencia en la zona. Destacó que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los habitantes de Tacuichamona y mantener la vigilancia en el área.