En Twitter, Rocha Moya lamenta asesinato de buscadora Rosario

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, lamentó en su cuenta de Twitter el asesinato de la buscadora de personas desaparecidas Rosario Lilian, quien tiene a un hijo y una hermana desaparecida en el municipio de Elota.

“Lamento profundamente el asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, luchadora incansable como muchas otras mujeres sinaloenses que buscan a sus seres queridos”, comentó el jefe del Ejecutivo en su red social.

Comentó que en la Mesa de Seguridad de este miércoles se tomaron medidas para dar con los responsables del crimen.

“En la mesa de seguridad, tomamos medidas para que se lleve a cabo una investigación a fondo para dar con los culpables de tan artero crimen. Mi solidaridad para sus seres queridos y para los colectivos de personas buscadoras y buscadores de sus familiares”, indicó.

El primero en responderle en Twitter fue el exdiputado federal Manuel Clouthier, quien criticó que no nada más debe lamentarse, sino comprometerse.

“Gobernador no solo hay que lamentarlo sino que debe comprometerse a que no quede impune”, apuntó Clouthier Carrillo.

El asesinato de Rosario, una madre de 44 años quien buscaba a su hijo Fernando desde 2019 y a una hermana, ha irrumpido de manera brutal entre colectivos de búsqueda, quienes siempre han vivido bajo la amenaza de ser violentados por su labor de defensa de derechos humanos.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se han pronunciado sobre el caso de Rosario.

Esta tarde a las 4 de la tarde, aún con lluvia, colectivos de búsqueda y feministas convocaron a una manifestación en Catedral de Culiacán para exigir dar con los culpables y el cese a la violencia contra defensoras en Sinaloa.