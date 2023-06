En temas de inseguridad Mazatlán no está en focos rojos, considera el alcalde

Mazatlán, Sin.- Pese a que en Mazatlán en un solo día dos personas fueron ejecutadas a balazos y uno más fue encontrado sin vida con signos de violencia, el municipio no están en focos rojos manifestó Edgar González Zatarain.

El alcalde, aunque lamentó los hechos, dijo que estos no tienen nada de ver con grupos armados o violencia derivada del crimen organizado y que si se compara al municipio con otros del estado las cifras no son altas.

También puedes leer: No es grave el tema de los "levantones" en Culiacán: José Ernesto Peñuelas

"Es muy lamentable el tema este, ni siquiera son grupos armados o tiene que ver con violencia del crimen. Son hechos que se están dando en algunas zonas de Sinaloa, aquí en Mazatlán ha sido menos, somos nada comparado con otros municipios, pero aún así nos preocupa", dijo.

Las autoridades competentes de garantizar la seguridad pública, aseguró, están en alerta desde hace tiempo, por lo que se ha podido identificar que el modus operandi de estos delincuentes es que lo hacen a bordo de motocicletas.

El domingo 11 de junio por la mañana un hombre fue ejecutado con un disparo en la cabeza en la Colonia Pancho Villa; esa noche otro joven motociclista falleció por la noche al recibir dos impactos de bala cuando salía de su domicilio en Valles del Ejido.

También se encontró el cuerpo de una persona con signos de violencia en un camino de terracería cerca al Walamo.

"Foco rojo sería si hubiera grupos armados que anduvieran por la calle circulando ,hay que poner alerta y lo estamos desde hace tiempo, he insistido que el modo operandi de algunos que asaltan, gente que hace fechorías, es en motocicleta, por eso cuando los paran para revisión se enojan se molestan las motociclistas, estás entre que decides si parar a un motociclista porque se te va a enojar y te van a subir a las redes sociales o lo dejas ir y que entre todos esos van algunos armados", agregó el presidente municipal.

¿Qué se está haciendo?

González Zatarain apuntó que en diferentes operativos se han detenido ya a varios delincuentes y sujetos armados e insistió en el déficit de policías que hay en la ciudad.

"Seguir mandando más elementos a la academia de policías para tener más grupos operativos, ocupamos policías, ya mandamos el primer paquete, ya está ya en la academia regresan en diciembre ya formados para integrarse en algunos sectores, el déficit es grande y eso nos pega", apuntó.

Por otra parte defendió el trabajo que ha realizado el actual secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, de quién dijo no tener ninguna duda sobre su desempeño, pues no solamente está peleando con los delincuentes que están afuera sino también con los que hay al interior de la corporación.

"Yo del secretario no tengo ninguna duda de que está haciendo su trabajo, está, primero, peleando internamente contra los policías malos, no es fácil, no solamente pelea contra delincuentes afuera, sino que también al interior está rodeado de gente que no quiere hacer su trabajo y que andan haciendo fechorías", añadió.