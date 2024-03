En Sinaloa siempre se han instalado de manera completa las casillas: IESS

Mazatán, Sin. -En Sinaloa siempre se han instalado de manera completa las casillas durante los comicios electorales; nunca ha habido una elección extraordinaria, afirmó Arturo Fajardo Mejía.

El Consejero Presidente del Instituo Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) espera que el presente proceso electoral se desarrolle de manera tranquila y sin incidentes.

"Siempre ha sido completa, ha habido ocasiones donde se tiene que mover una casilla de un lado a otro, pero históricamente en Sinaloa podemos presumir que nunca ha habido una elección extraordinaria, que siempre se han instalado, se les ha dado la oportunidad a todos los ciudadanas y ciudadanos sinaloenses que tengan un lugar donde ir a depositar su voto", dijo.

Agregó que aún no se han advertido sobre circunstancias que puedan poner en riesgo el proceso electoral, esto lo podrán observar una vez que salgan a campo los capacitadores y asistentes locales.

"Siempre nos invitan al INE y al Instituto Electoral de Sinaloa para formar parte de esas mesas, donde nosotros transmitimos ahí lo que advertimos de que en campo pueda en un momento dado representar un riesgo y siempre nos han atendido y confiamos en que hoy no será la excepción. Ahorita nosotros no podemos advertir porque todavía no andamos en campo, tenemos la experiencia del proceso anterior, donde podemos decir que por ejemplo en la zona norte, en alguna parte de aquí, del sur del estado, pero, pues no sabemos si son las mismas condiciones, ya pasaron tres años", agregó.

Lo que sí ha hecho, apuntó, fue mandar a la Secretaría de Seguridad Pública la lista con domicilios, teléfonos y nombres de los presidentes y presidentas de los consejos pidiendo que les apoyen con recorridos de vigilancia y una vez que llegue la documentación electoral, las boletas, se requerirá vigilancia permanente.

¿Qué sigue?

Fajardo Mejía mencionó que el IEES ya se está preparando para el 27 de marzo, día en que inician los registros de aspirantes a diputaciones locales y ayuntamientos, misma que se extiende hasta el 5 de abril.

"Va a ser la etapa, pues más caliente políticamente hablando, cuando ya los partidos definen sus candidaturas normalmente el último día es cuando se van todos con sus planillas y de ahí viene lo interesante porque después del 5 de abril hasta el 11. Vamos a revisar esos expedientes, ahí vamos a ver si los partidos cumplen con los con el principio de paridad, con las postulaciones indígenas", mencionó.