En Sinaloa, persiste desorden en identificación de cuerpos

Culiacán, Sin.- En junio de 2019, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en coordinación con colectivos de familias localizó en un predio de las playas de Ponce, sindicatura de Eldorado, cinco cuerpos que habían sido enterrados en una fosa clandestina, pero actualmente se desconocen su paradero.

Lo mismo ha ocurrido con otros hallazgos que las asociaciones de búsqueda han realizado a lo largo de los últimos años, ya que en la Fiscalía General del Estado persiste el desorden para identificar y resguardar los cuerpos, tanto los encontrados en fosas clandestinas, como los que van a terminar a la fosa común “bajo resguardo”.

Local

“De esos cinco no sabemos si fueron identificados algunos, no se le dio seguimiento; yo pienso que ellos como autoridad deben dar aviso a los colectivos”, señaló Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas por la Paz, que acompaña a la Comisión Estatal de Búsqueda.

Este jueves 19 de noviembre, ellas y ellos regresaron al mismo predio con la esperanza de localizar más restos humanos, a un año y 5 meses de haber encontrado a los cinco anteriores.

“Somos muchos quienes buscamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros familias y tenemos derecho a saber qué seguimiento se le está dando, sin embargo, para la autoridad no importamos mucho”, apuntó.

Recordó el caso de Irma Edith, quien fue desaparecida desde 2012 en el municipio de Navolato. Su cuerpo fue encontrado por la entonces Procuraduría, internado en el Servicio Médico Forense y enviado posteriormente a la fosa común “bajo resguardo”.

Pasaron los años y los familiares la buscaban por todos lados, en montes, brechas, caminos infestados de peligros, pero Irma Edith siempre estuvo en la fosa común de la Fiscalía hasta principios de noviembre de 2020 cuando, por fin, una prueba de ADN confirmó su identidad.

Rojo Medina comentó que los colectivos de familiares que se integran a la Comisión de Búsqueda, dirigida por Juan Carlos Saavedra, tienen por lo menos 400 expedientes de casos de desaparecidos, pero en Sinaloa, a penas en septiembre pasado se dio a conocer que la cifra en el estado asciende a más de 7 mil personas ausentes.

“Nosotros tenemos desde el 2009 hasta acá, pero son muchísimos casos que nosotros como rastreadoras que le hemos dado seguimiento, y por eso creemos que muchas personas ya encontradas no son identificadas por todo este desorden que hay”, comentó.

Alma Rosa Rojo Medina perdió a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina en 2009, y desde entonces lo busca. Contó que ella es una de las víctimas a quien las autoridades le traspapelaron pruebas de ADN a algunos cuerpos sepultados en la fosa común del panteón 21 de Marzo en Culiacán.

“Yo tengo años esperando la prueba de ADN, porque yo estoy seguro que mi hermano no están aquí enterrado, no está por aquel lado, él está en la fosa común, pero hasta creo que ya me lo hicieron perdedizo con los años”, señaló en tono de amargura.

















