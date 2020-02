En Sinaloa lo que sobra es impunidad: Morena

Culiacán, Sin. Lo que sobra en Sinaloa es impunidad lo que provoca el alarmante aumento y sin control de los feminicidios en la entidad provocando que esté entre los estados más peligrosos para las mujeres advirtió la diputada Mariana Rojo.

Durante la primera sesión permanente la legisladora de Morena señaló que las cifras negras del mes de enero nos dejan claro, que las autoridades estatales de seguridad pública y la Fiscalía, no están haciendo su trabajo y ahí están, los elevados índices de feminicidios. La tasa cercana a 1 por cada cien mil habitantes, supera en 3 o 4 veces el índice nacional.

Ocho feminicidios en enero nos indica que la autoridad no solo no actúa para frenarlo, sino que los hechos de las dos mujeres asesinadas en Sanalona, por parte de policías estatales, argumentando que fueron agredidos por los tripulantes del vehículo en el que viajaban las jóvenes fallecidas por las balas disparadas por los policías, si no que ahora son ellos los asesinos de mujeres.

Recordó que durante la comparecencia “Pedimos acciones concretas al secretario Castañeda Camarillo para frenar este delito y también el de violación contra las mujeres.

Desgraciadamente, ¿En manos de quién estamos? La respuesta que nos ha mandado el secretario Castañeda al reclamo de falta de prevención de la violencia extrema contra las mujeres, son policías disparando contra más mujeres. La iglesia en manos de Lutero dice el dicho.

Aseguró que éste hecho es muy grave, la versión oficial de estos acontecimientos nos indica que los tripulantes del vehículo no portaban armas.





La Fiscalía General del Estado tiene ahora la obligación, hoy más que nunca, de esclarecer la verdad de estos lamentables hechos. Y el señor Secretario de Seguridad Pública, revisar la aplicación de protocolos para disparar a civiles, y colaborar con las autoridades investigadoras de la fiscalía poniendo a su disposición, no solo a los policías asesinos, si no también toda la información que permita, hacer justicia en este caso.

Este caso, insistió la diputada de Morena, es sumamente delicado, pero también es alarmante, el aumento sin control de los feminicidios en la entidad, ya que dijo que al paso que vamos, seremos líderes nacionales en violencia contra las mujeres, esto además de vergonzoso, provoca pánico el sólo pensar ser mujer y de Sinaloa.

También señaló que es doloroso y espeluznante el caso de la joven mujer encontrada desmembrada en un panteón de esta ciudad. Los niveles de violencia y abuso contra las mujeres se expresan en actos de horror como este.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado ha informado a la opinión pública que ha capturado a un presunto asesino serial de mujeres. Si este fuera el caso, debiéramos esperar que la fiscalía y el poder judicial, expliquen los hechos y el perfil de este supuesto asesino, y que su aprehensión, al menos deberá tener como resultado en el futuro inmediato y mediato, una baja sensible en los índices de feminicidios en el estado.

Recordó que también hace apenas unos días, estuvieron compareciendo ante esta soberanía las directoras del CEPAVIF Gabriela Inzunza y la del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres), Araceli Tirado, ambas hablaron de cifras que no concuerdan con esta realidad.

Ojalá y las autoridades del Estado responsables de la prevención, procuración y administración de justicia sean eficientes, porque no olvidemos que el mayor incentivo para un asesino, o cualquier otro delincuente, es la impunidad, y eso es lo que sobra en Sinaloa.

Ante ello dijo que el grupo Parlamentario de Morena exige que las autoridades de seguridad pública, hagan su trabajo, y les den a las mujeres sinaloenses tranquilidad y seguridad para seguir contribuyendo a la grandeza de Sinaloa.

















