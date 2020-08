En siete días se sancionaron a 300 choferes en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Luego de la exigencia de la ciudadanía y algunos transportistas por hacer obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte urbano y que el Consejo Estatal de Seguridad en Salud lo aprobara, se siguen observando choferes que no lo utilizan de manera adecuada, lo que se ha reflejado en 300 sanciones a conductores.

El director de la unidad de Vialidad y Transporte, Feliciano Valle Sandoval, detalló que en la primera semana que se decretó esta medida no se ha aplicado ninguna suspensión temporal a choferes, ni una sanción económica.

Explicó que dependiendo de la falta es la sanción que se aplica, de ser por primera vez, solo se procede a una amonestación, en una segunda etapa se aplica una infracción económica de entre 430 y 440 pesos y en el último caso, se da la detención de la unidad y suspensión temporal del chofer.

“Estas medidas que hemos estado nosotros aplicando no son precisamente con la intención de aplicar una sanción, no son medidas recaudatorias, no son medidas sancionatorias, para nosotros es más fácil y lo más idóneo es que todos estemos sensibilizados”, expresó.

Valle Sandoval, indicó que ha sido en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán en donde se han aplicado más sanciones, al ser sectores en donde hay una mayor población y no porque son más los choferes que no cumplen con la disposición oficial.

Hasta ahorita se ha visto en Los Mochis, en Culiacán y en Mazatlán, hay que decirlo, el caso de Mazatlán ahora con el periodo vacacional hubo un repunte, hubo mucho turista visitándolo.



Cabe destacar que son también los municipios con más quejas por los usuarios en donde se ha mantenido un elevado índice de contagios de coronavirus desde que inició la contingencia.

A pesar de esto, no son solo los choferes quienes no usan adecuadamente el cubrebocas, sino también algunos usuarios, quienes al ir sentados cerca de la ventana optan por retirárselo, además de que no se cumple con la sana distancia.

En relación a la disminución que hay en el número de unidades por ruta, el director de Vialidad y Transporte, señaló que anteriormente el servicio tuvo una disminución del 30 por ciento, cifra que ha aumentado en las últimas semanas, registrando ahora un 60 por ciento.













