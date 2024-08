En sesión solemne de Cabildo reconocen a Verde y Radamés por el logro olímpico

Mazatlán, Sin.- En sesión solemne, el Cabildo mazatleco reconoció al boxeador olímpico Marco Verde y a su entrenador Radamés Hernández.

Además del reconocimiento público se hizo entrega simbólica de un cheque por la cantidad de 250 mil pesos para Verde, y 100 mil para Hernández.

El Cabildo rinde tributo al medallista olímpico y a su entrenador Radamés Hernández. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

El alcalde Édgar González expresó que Marco ha puesto en alto el nombre de Mazatlán y Sinaloa por este logro.

"Lo único que te puedo expresar de corazón es que nos sentimos muy orgullosos de ti, que has puesto muy en alto el nombre de Mazatlán, de tu familia, de los sinaloenses y que quizás muchos digan y lo digo así abiertamente, que no queremos colgarnos del triunfo de Marco, no, ese nadie se lo quita, es de él, solo de él y de su entrenador Radamés Hernández y de su familia, nosotros solamente hacemos lo que mínimamente debiéramos hacer, recibirlo como se merece", expresó.

El Cabildo rinde tributo al medallista olímpico. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Trayectoria de Marco Verde

- A los 10 años inició su carrera en el boxeo

- De 2014 a 2020 logró siete medallas de oro en olimpiadas y juegos nacionales de CONADE

- En 2022 ganó la medalla de oro en el Torneo Golden Belt Series realizado en Guadalajara, Jalisco

- En 2023 logró la medalla de oro en el Campeonato Nacional Élite realizado en la Ciudad de México

- Participó en el Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Box en Uzbekistán

- Logró la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador

- Medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile

- En 2024 ganó el Campeonato Élite Internacional en Rumanía, así como el Campeonato Americano de la Asociación Internacional de Box

- Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de París