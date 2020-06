En plena cuarentena, los cobros de la CFE se van 'a las nubes'

Mazatlán, Sin.- Ni sentándose en una silla pudo Liliana soportar la noticia cuando recibió en sus manos el último recibo de la CFE, ya que de mil 200 pesos que le cobraron el año pasado por estas mismas fechas, esta vez le llegó de 3 mil 772, es decir tres veces más, y lo peor del caso que tuvo que pagar, sin poder negociar por las filas largas de usuarios que esperaban también una aclaración en las oficinas centrales de la paraestatal federal, y por temor a contagiarse de Covid-19.

Local Suspenden venta de alcohol en Escuinapa para el "día del padre"

El recibo corresponde al cobro del bimestre abril-mayo del año en curso, cuando todavía el calor no arreciaba y que usaba el aire acondicionado (minisplit) en ciertas horas del día, su familia la integran cuatro personas, ella, su esposo y dos hijas, cuentan con pocos aparatos electrodomésticos y viven en una zona no céntrica, en la colonia Burócrata, al norte de la ciudad.

Tenemos minisplit, pero aun así antes no llegaba tanto, está el refrigerador, el enfriador del agua que consume energía, el boiler, pero ese no se usa mucho, ya hace calor, no lo estamos usando, de todas maneras sí se me hizo muy exagerado lo de la luz, los focos que tenemos son ahorradores, usamos dos o tres, los que encendemos.

Liliana





Local De la app al plato, una "alternativa" en medio de la pandemia

Ahora, el desembolso por consumo de energía eléctrica a esta familia le representa un 40% del gasto general en el hogar, cuando lo normal era de un 7 a un 15%.

Llegó mucho la verdad, no es para tanto, es un montón de luz, fuimos y pagamos por necesidad, ahorita con esto de la pandemia no están laborando todas las oficinas, y si acaso hay, son las colonias que están esperando aclaración, y pues uno tiene cosas que hacer y lo menos que uno ande en la calle mejor, así que fuimos y pagamos.

Liliana

Esta familia es una de tantas afectadas, por los cobros excesivos que realiza la CFE en todo el estado de Sinaloa.

A nivel estatal, a finales de mayo la Comisión Federal de Electricidad había realizado 30 mil cortes del servicio de energía eléctrica por falta de pago, y más de 700 denuncias por incrementos excesivos se habían interpuesto ante el Frente Contra Altas Tarifas Eléctricas (Fescate), según cifras aportadas por este mismo organismo que se creó a iniciativa de partidos políticos para pedir el cese de los recortes en el suministro doméstico y comercial, y que demanda la aplicación de la tarifa 1F en los 18 municipios en época de verano.

Los recibos de energía eléctrica del último bimestre presentan incrementos de 200 a 300%. Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán

PAGA EN ABONOS

Jacinto vive en la colonia Villas del Sol, al noroeste de la ciudad de Mazatlán, en su casa viven sólo su esposa y un hijo, en su caso, el problema con los cobros lo arrastra desde hace más de un año, ya que antes le llegaban alrededor de 162 a 320 pesos de luz por bimestre, pero poco a poco le fue subiendo de 411 a 810 en temporada alta.

En el último recibo, el consumo de energía eléctrica alcanzó la cifra de 731 pesos, que corresponde a los meses de abril y mayo, así que ya le preocupa cuánto le va a llegar a partir de junio, que son los cobros más altos del año.

Yo a veces no puedo pagar todo al contado y lo pago en abonos, no baja de esa cantidad, y pues ahorita como está la situación gasto más en casa por la luz, apenas somos tres y son los mismos aparatos, en estos días encendimos el aire y a ver cómo nos va a ir en el próximo recibo.

Jacinto

Refiere que la primera vez que le llegó un cobro excesivo de mil 878 pesos, acudió a la Profeco para interponer la queja, en la negociación se le habló a un representante de la CFE, quién lo único que dijo fue que los recibos los imprimen en Monterrey, Nuevo León, y que él no tenía la facultad para rebajar la cantidad, que sólo podía acordar el pago en abonos.

Local Llaman a restauranteros a reinventar y adaptarse a la nueva normalidad

Ya no me he acercado porque no consigo nada, ya una vez fui a la Profeco y lo único que logré fue que me dieran chanza de pagar en abonos nada más, y así fue como le hice, eso fue ya hace tiempo, y ya no lo volví a hacer, y ya cuando no puedo pagar, pago en abonos antes de que llegue el siguiente recibo, cuando me llega muy alto, como son cada dos meses, los pago en 2 o 3 quincenas, dependiendo la cantidad.

Jacinto

Lo más grave, asegura, es que los cobros excesivos llegan cuando menos lo esperan, incluso en temporadas bajas de consumo de energía eléctrica, como son los meses de enero a mayo, y cuando no hay aumentos oficiales en las tarifas.

Se supone que no hay incrementos, y de repente suben todo y no te avisan, y tenemos que sujetarnos a las reglas de ellos.

Jacinto





Local Espera Canaco Mazatlán menores ventas en Día del Padre

CON TEMOR ESPERAN RECIBO

Lorena vive en el fraccionamiento La Rivera, a un costado de Valle Bonito, con sus tres hijos y su esposo, ella asegura que tienen lo más necesario en aparatos, como abanicos, refrigerador, lavadora, una televisión y focos en cada cuarto, comentó que el aire acondicionado lo empezaron a encender a partir del 1 de junio, pero aun así les llegó 350 pesos en el consumo de luz el bimestre pasado, cuando otras veces es de 180 a 200 pesos.

Nosotros no fuimos a la CFE a aclarar, porque vimos que a otros les llegó de 2 mil a 3 mil pesos de cobro, pues dijimos a nosotros no es tanto, pero ya vamos a ver el otro bimestre que viene, además vimos que había muchísima gente reclamando, dijo mi esposo: para qué ir, mejor así, ya veremos el otro.

Lorena

El último recibo que les llegó es del periodo facturado del 27 de marzo al 27 de mayo, con pago al 16 de junio, en ese bimestre cuidaron no encender el aire acondicionado para evitar cobros altos, y se esperaron hasta el 1 de junio, fecha en que entró en vigor el subsidio, para prender el aire por las noches.

Ni siquiera micro tenemos porque se nos descompuso, y es muy poco lo que tenemos encendido, el abanico sí, tengo dos abanicos, pero casi siempre tenemos uno donde estamos, ya sea en la sala o en la recámara, lo más son el refrigerador, los focos, la lavadora, el televisor y los abanicos.

Lorena

PAGAN CON PRÉSTAMO

Rosa vive en la colonia 20 de Noviembre con su mamá y uno de sus hijos, comparte el mismo terreno con la familia de su hermano Beto, pero en cuartos separados, a quienes desde hace mucho tiempo les llega entre mil 500 y 3 mil pesos, a pesar de no tener aires acondicionados, salvo abanicos, televisor, bocina, lavadora y focos.

Las dos familias están en confinamiento, ella se quedó sin empleo al iniciar la pandemia del coronavirus, y su hermano tuvo que aislarse al presentar síntomas de la enfermedad, que después fue confirmado como Covid-19.

El último recibo de luz que les llegó fue de mil 900 pesos, el cual, para pagarlo, su cuñada Patricia tuvo que solicitar un préstamo en su trabajo.

Ya hemos ido a reclamar, pero nunca nos han hecho caso, ya una vez cambiamos cables porque nos dijeron que había fuga en los cables, cambiamos todo, pero igual, siempre nos ha llegado mucho, tiempo atrás hubo ocasiones en que nos cortaron la luz porque no la podíamos pagar, porque llegaba mucho, ya mejor no hicimos nada porque de todas maneras no nos hicieron caso, y es tiempo que pierde uno en puras vueltas, ya mejor lo pagamos así.

Rosa

CIFRA

30,000 cortes de servicio de energía eléctrica ha realizado la CFE en Sinaloa por la falta de pago.

700 denuncias promueve el Frente Contra Altas Tarifas Eléctricas en el estado, por cobros excesivos de energía eléctrica.

QUEJAS

Los cobros de energía eléctrica en el último bimestre del año, presentan incrementos de 200 a 300% en el suministro doméstico y comercial.









Lee más aquí ⬇