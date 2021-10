En "octubre rosa" invitan a las mujeres a checarse y cuidarse contra el cáncer de mama

Mazatlán, Sin.- La asociación Artesanas Trabajando con el Corazón, en coordinación con la institución sinaloense Encauza, estarán regalando durante todo el mes de octubre, mes contra la lucha del cáncer de mama, carnets con los que las beneficiadas podrán realizarse mastografías y el examen del papanicolaou totalmente gratis.

Jade Sánchez, presidenta de la asociación, comentó que es muy importante checarse continuamente durante todo el año y no esperar hasta que sea octubre, pues esto puede hacer la diferencia al detectar el cáncer a tiempo, ya que este no se previene.

Local Llega ‘Armada rosa’ en acción contra el Cáncer de Mama

"Estamos invitando a las personas a amarse, checarse y cuidarse porque la salud no espera, no nada más en octubre, no nada más cuando se conmemora la lucha contra el cáncer, tenemos 365 días para checarnos, pero esperamos que sea el mes de octubre y a veces puede ser demasiado tarde", comentó.

Desde el 2019, Artesanas Trabajando con el Corazón, ha elaborado y entregado pelucas oncológicas sin costo alguno a mujeres víctimas del cáncer, no nada más de Mazatlán y Sinaloa, sino en toda la República mexicana; hasta la fecha llevan ya más de 200 unidades entregadas, la beneficiada más pequeña tiene apenas 3 años de edad.

"Este año ha sido más pesado que el 2019 y que el 2020 por la situación, hemos detenido un poquito las entregas porque hemos batallado por la economía que a todos nos ha pegado, no hemos hecho eventos para recaudar fondos", agregó.

Por la crisis sanitaria, el material está escaso y ha subido de precio, también hacen falta voluntarias que quieran ayudar con la elaboración de las pelucas.

También puedes leer: Reciclado que ayuda a niños con cáncer en Sinaloa

El viernes 15 de octubre estarán en plaza Acaya de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde recolectando insumos como maniquíes de unicel, mallas, hilocolor negro, elástico color negro de un centímetro de ancho, cinta masking tape de preferencia marca Truper o 3M y pégamento salón pro.Se recibirán también donativos de material reciclable como tapitas, libros de texto, libretas hojas de máquina y plástico pet para obtener recursos económicos.

El carnet es válido en los laboratorios de análisis clínicos Salud Digna, además hombres interesados también pueden acudir para realizarse la prueba de la próstata a través de un examen de sangre.

En caso de que se detecte alguna anomalía, la asociación los canalizará con un especialista, independiente si tienen derechohbaiencia en alguna institución de salud.En la dirección calle Guillermo Nelson No.

1908, entre Genaro Estrada y Melchor Ocampo, colonia Centro podrán recibir el carnet. Para más información como voluntaria o beneficiada está a disposición el número 6691487094 o a través de la página de Facebook: Artesanas Trabajando con el Corazón.









Lee más aquí:

Local Mujeres, con más temor al Covid-19 que al cáncer

Local El tiempo, la mejor carta contra el cáncer