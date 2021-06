En octubre, dejará San Juan Gallardo dirección de Ecología

Mazatlán, Sin.- Esta mañana, Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología, recibió el anuncio de su próxima salida de la dependencia municipal.

La funcionaria llegó hoy temprano al Ayuntamiento y al ser abordada por los reporteros de la fuente se le cuestionó sobre lo que hasta ese momento eran solo rumores de su salida, a lo que ella respondió que no se le había notificado nada.

“El presidente puede trabajar con la persona que él decide, de su confianza, si en un momento dado él dice que ya no le soy útil, yo me voy, y me voy contenta”, explicó.

Agregó que la presente administración municipal tendría que correrla, ya que ella se encontraba a gusto desempeñando su trabajo.

“Ellos tendrían que correrme, no voy a renunciar, yo estoy dispuesta a terminar mi trabajo junto con el presidente, ese fue mi compromiso, pero si él decide buscar a una persona que cumpla las expectativas que él tiene, adelante, dejo todo en orden con proyectos inconclusos o proyectos que tiene que ser a largo plazo”, dijo.

Sin embargo, luego de entrar a una junta en la Secretaría del Ayuntamiento, donde José de Jesús Flores Segura, fue el portavoz de la noticia, al salir confirmó que ya no estará al frente de la dirección de Ecología.

Se informó que su último día de trabajo será el 31 de octubre, fecha en la que oficialmente cambia la administración municipal.

San Juan Gallardo sólo expresó que se iba con la frente muy en alto y con muchos proyectos que emprendió en pro del medio ambiente.

"Ya me pidieron mi salida, les comento nuevamente que el presidente está en la libertad de reunir a la persona que sea conveniente. Nosotros nos vamos a preparar con la entrega-recepción para que la otra persona que ocupe la dirección de Ecología pues le dé continuidad a los compromisos que tenemos, que no se queden ahí en el escritorio", expresó.









