En Mazatlán viven vendedores de playa un verano inestable

Mazatlán, Sin.- A pesar de que Mazatlán está prácticamente lleno de turistas, estas vacaciones de verano han sido de mucha inestabilidad para los vendedores de playa debido a que, ya sea por las cuestiones climatológicas o por la inflación que se vive en todo el país, no han tenido ventas favorables.

De lunes a jueves registran ventas de un 50 por ciento, las cuales suben hasta el 90 por ciento los días viernes, sábado y domingo, sin llegar al 100 por ciento como se esperaba.

“La verdad es que las ventas están bajas, pese a ser una de las mejores épocas del año”, señaló Gaspar Benítez, un vendedor ubicado a la altura del Monumento al Pescador.

Aseguró que lo que más se vende en esta época son los sombreros y las gafas para el sol.

"No nos ha ido como esperábamos, tampoco mal, pero las ventas no han sido buenas, que es todo lo contrario a lo que las personas creen, ojalá y que las ventas incrementen pronto, porque si no este año va a ser uno de los peores, el negocio así va, solo falta que despunte, los fines de semana son los días buenos, entre semana las ventas caen hasta el 50 por ciento".

Punto de venta

Uno de los mejores puntos de venta de la zona de playa es el Monumento al Pescador, pues es normal que toda la gente que llega consume lo que está a la venta, como fruta, lentes, juguetes, botanas y la renta de sombrillas y sillas.

"Pues también la renta de sillas o de sombrillas nos ayuda mucho en nuestros ingresos, ojalá y que la gente siga viniendo a consumir durante este periodo, aquí siempre serán bien atendidos, a todos por igual, porque luego se van con la finta de que uno le da preferencia a las personas de fuera y no es así, aquí se les trata a todos por igual", aseguró.

Aunque la mayor parte de las ventas son por parte del turismo, el consumo local también influye en el aumento que tienen los fines de semana y que esperan que en este mes ya puedan alcanzar el 100 por ciento.

En la zona de playa hay alrededor de 600 vendedores de playa con permiso. El fin de semana pasado, las playas de Mazatlán registraron una afluencia cercana a 26 mil personas, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública.