En Mazatlán venden ganado por sequía

Mazatlán, Sin.- Productores pecuarios de Mazatlán han decido vender ganado, ante la dificultad de mantener a los animales en condiciones óptimas por sequía, derivada de la falta de lluvias en el municipio.

Antonio Lizárraga, presidente de la Asociación Ganadera Local, señaló que se han vendido alrededor 3,500 reses antes de que pierdan peso.

También puedes leer: Unión de Ganaderos llama a utilizar solo ‘rastros certificados’

"Ahorita estamos pasando una situación muy crítica los ganaderos del sur del estado, especialmente los de aquí de Mazatlán porque no nos llovió, no hay pastura, se han vendido alrededor de 3,500 reses que nosotros estamos enterados, aparte de las que no se han contemplado, están vendiendo porque hay mucha falta de agua y alimento", dijo.

Agregó que afortunadamente, dentro de lo que cabe, no se han tenido muerte de ganado.

"Estamos en la principal cuenca lechera del estado, le estamos tratando de que amortiguar un poquito todo esto, yo le digo a los ganaderos que no pierdan la fe", agregó.