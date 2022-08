En Mazatlán turistas abarrotan el mercado Pino Suárez

Mazatlán, Sin.- Es fin de semana y el turismo, además de las playas, el Malecón y la Zona Dorada, se da una vuelta por el Centro de Mazatlán, donde uno de los lugares más visitados es el mercado José María Pino Suárez.

La demanda de visitantes, según locatarios, se incrementa un 50 por ciento de viernes a domingo, respecto a los demás días.

“De viernes a domingo se llena el mercado, algunos de los visitantes van solo al área de artesanías, otros se suben a comer a la planta alta, mientras que otros solo recorren los pasillos. La gente disfruta de las cosas de aquí, les gusta venir y ver al mercado o nada más suben a comer porque les gustó la comida", señaló una empleada de un restaurante ubicado en la planta alta del mercado.

Este domingo, tanto la planta alta del Coloso de Hierro como el área de souvenirs lucieron con una gran afluencia de turistas.

"Estamos comprando aquí recuerdos porque nos vamos en estos días y pues queremos llevar estas curiosidades a nuestra tierra, están muy bonitas, por lo regular los días que hemos estado aquí hemos venido a pasar un rato, es un mercado muy bonito y tienen cosas que otros no, por lo menos de donde yo vengo no venden recuerdos así con la temática de la ciudad, o no suele tener carnicerías o ese tipo", dijo Xóchitl, quien viene junto con su familia desde Orizaba, Veracruz.

Encantados con los Suaves

Además de recuerdos, los dulces típicos del puerto también son muy demandados, incluso muchas personas llevan en grandes cantidades para compartir con sus familiares en sus lugares de origen.

"Aparte de playeras y llaveros, compramos muchos Suaves, estos dulces que hacen aquí en Mazatlán, que saben deliciosos, los vamos a comprar para llevar a Orizaba y que nuestros familiares los prueben, allá no se venden este tipo de dulces, pero les van a encantar a nuestras familias y amigos cuando les demos a probar", agregó Xóchitl.

Los comerciantes señalaron que en las últimas dos semanas las ventas se han incrementado alrededor de un 20 por ciento, especialmente en el área de artesanías.