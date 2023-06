En Mazatlán, trabajadores de calle quedan expuestos a las altas temperaturas

Mazatlán, Sin.- Durante la presente temporada de calor, algunas personas que trabajan expuestas al sol aseguran que sus labores se han complicado demasiado debido a las altas temperaturas que han estado afectando al puerto de Mazatlán durante las últimas semanas.

Un oficial de tránsito que ejerce sus labores en el centro de Mazatlán asegura que durante las últimas semanas, que es cuando las temperaturas se han acrecentado, sus labores se han estado complicando a causa del calor.

"Se me ha estado complicando más, pero no tanto cansancio o eso, más bien la incomodidad de estar un buen rato bajo el sol, porque sí molesta, y uso camisa de manga larga porque es parte de mi uniforme, pero igual la calor ha sido de pesadilla, ha sido más complicado durante las últimas semanas a causa del calor", explicó Javier, oficial de tránsito de Mazatlán.

Para poder sobrellevar las altas temperaturas, el oficial comenta que simplemente se mantiene hidratado y sin quitarse el pasamontañas, pues asegura que no se puede hacer más cuando se trabaja bajo el sol.

"Me quedo con la boina que es parte del uniforme y el pasamontañas, más no puedo hacer, quizás cuando está tranquilo y se relaja el tráfico, me pongo en la sombra, pero de aquí a que eso pase ya faltarán unos 10 minutos para que acabe mi turno. También traigo mi botella de agua para que no me vaya a dar un golpe de calor o una deshidratación, no se puede hacer mucho si tu trabajo es estar bajo el sol", añadió.

Expuestos al sol, algunos oficiales llegan a trabajar 8 horas máximo, pues estos son horarios rotativos que un día podría ser de mañana en el centro y otros en diferentes puntos, siendo relevados también por otros elementos para que se vayan a refugiar un rato del sol.

"Llegamos a trabajar un turno en veces, a lo mejor unas ocho horas aquí, que es desde las 7 de la mañana, pero las horas más intensas del calor sí las pasamos, que vienen siendo de 11 a 2 o 3 de la tarde. En veces somos relevados por otros compañeros para que no nos afecte tanto el sol", manifestó.