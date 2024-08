En Mazatlán se revisa a gaseras para evitar tragedias: alcalde

Mazatlán, Sin. -En Mazatlán se tiene un programa de revisión completo a las gaseras por parte de Protección Civil Municipal, respondió el alcalde Édgar González Zatarain al ser cuestionado sobre la explosión en una estación de gas este domingo en Culiacán.

El primer edil señaló que en este tipo de establecimientos se trata de prevenir y no esperar a que una desgracia ocurra para actuar.

"No hemos tenido reporte de alguno, Eloy (coordinador de PC) tendrá alguna, pero debe ser mínimo, porque me lo hubiera reportado si hubiera encontrado cosas graves, por el momento no me ha reportado nada grave", dijo.

El presidente municipal agregó que las estaciones de gas deben cumplir con ciertos protocolos de seguridad, por lo que le extraña el incidente ocurrido en la capital del estado, ya que se trata de una empresa mazatleca consolidada.

Trabajo preventivo

El alcalde precisó que en Mazatlán Protección Civil tiene mucho trabajo en materia preventiva, además de las gaseras se revisan antenas de telecomunicaciones que ya cumplieron su vida útil y que fueron suspendidas.

En los hoteles se verifica que cuenten con plantas de emergencia y que estas funcionen en caso de que haya un apagón de energía eléctrica.

En el mercado Pino Suárez se dio la indicación a los locatarios de restaurantes de cambiar los tanques estacionarios que estaban obsoletos y representan un riesgo.