En Mazatlán pacientes con cáncer exigen al IMSS medicamentos y atención

Mazatlán, Sin.- Pacientes oncológicos derechohabientes del IMSS en Mazatlán se manifestaron este martes en la mañana en la entrada del “Seguro Nuevo” para exigir medicamentos y atención médica de especialistas.

El grupo de pacientes, con cartulinas en mano, exigió atención urgente, pues hay algunos pacientes que han fallecido por falta de atención.

Además, comentaron que tardan de tres a cuatro meses para programar una cita, ya que solo hay un especialista y no puede atender a todos los pacientes.

María Cañedo manifestó que tienen un grupo de WhatsApp conformado por 80 mujeres y hombres con diferentes tipos de cáncer.

En su caso, explicó, en diciembre pasado fue la última vez que la vio la cirujana, y que hasta la fecha no la ha vuelto a ver, y también ya se terminó el medicamento y no se lo han resurtido.

"Queremos que nos apoyen con los medicamentos, las citas, y que pongan un oncólogo, porque nosotros somos pacientes del turno de la tarde y se pasó a la mañana, y la oncóloga nos ve a todos, pero no viene todos los días", dijo.

Los pacientes demandaron que regresen al oncólogo Cristian Chávez y al doctor Jáuregui, a quienes ya no les renovaron sus contratos.

Dora Alicia Cruz señaló que su esposo tiene cáncer de próstata y ha batallado mucho para que le den el medicamento.

"Desde mayo se terminó el medicamento y ya no me la quisieron dar, solo me dijeron que ya no me lo iban a dar, él ya no puede caminar y ha tenido muchas recaídas precisamente por eso", indicó.

Después de unos minutos de permanecer afuera del hospital, un grupo de directivos del Instituto Mexicano de Seguro Social los atendió en el auditorio, donde cada uno expuso su caso y se comprometieron a resolver cada caso en particular.