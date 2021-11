En Mazatlán no habrá más obras de drenaje en 2021

Mazatlán, Sin.- En la esquina de las calles Privada de la Estrella y Tercera, en la colonia Constitución, reportan vecinos una alcantarilla que rebosa desde hace más de dos meses.

"Con el drenaje tenemos dos meses y no da soluciones la Jumapam, que hasta enero, porque no hay presupuesto, pero si cada mes pagamos el agua ¿cómo no va a haber?", cuestionó la dueña de una tienda de abarrotes ubicada por esa zona.

El problema va más allá de una alcantarilla azolvada, la tubería ya está rota y para ello se requiere una intervención más grande y costosa, y supuestamente por falta de presupuesto no podrá arreglarse el desperfecto hasta enero del próximo año.

Otro vecino comenta que la tubería tiene ya entre 20 y 30 años de servicio, sin darle nunca ningún tipo de mantenimiento.

"El drenaje tiene meses, han venido a arreglar pero dicen que está quebrado el tubo y tienen que abrir todo y dicen que no tienen dinero, que hasta en enero. No quiere hacer gasto el gobierno, pero si cobran puntual y si no pagas te cortan el agua", comentó.

Don Gamaliel expresa que ya no se puede ni comer a gusto, por la peste, además de que todos esos residuos son foco de infecciones y enfermedades.

"No lo quieren arreglar que porque no hay tubos de esa medida y no quieren gastar ya ahorita, como ya van de salida. Cuando estamos desayunando tenemos que cerrar todo, a medio día igual, por la peste, está pésimo, es pura enfermedad", expresó.

El flujo de deshechos corre por la calle Vicente Suárez, atraviesa un callejón para ir a dar hasta la calle De la Puntilla.

ALUMBRADO

Los vecinos señalaron además que en la calle Privada de la Estrella, entre Tercera y Cuarta, hay una lámpara que no prende desde hace más de un mes y no han acudido a repararla.

Ya anteriormente, mencionaron, habían tenido problemas con las luminarias en el mes de febrero y apenas en septiembre las repararon.









