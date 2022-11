En Mazatlán, maestros del CAM 23 trabajan bajo protesta

Mazatlán, Sin.- Los profesores del Centro de Atención Múltiple 23 en Mazatlán trabajan bajo protesta desde hace una semana; acusan a la actual directora del plantel, María Magdalena González Álvarez, de acoso, hostigamiento laboral, prepotencia y malos manejos en la institución educativa ubicada en El Toreo.

"No quiere que estemos con los alumnos, cuando hay niños en el turno matutino que necesitan más atención y apoyo del usual, pues uno trata de apoyarlos, pero no nos dejan, nos tiene prohibido la directora interactuar con ellos a la hora de la comida o en el receso, cuando es lo que estos niños más necesitan, atención", dijo una docente.

Por su parte, los padres de familia señalan que no es la primera vez que se tienen problemas con la directora de la institución, a quien acusan de prepotencia y falta de tacto.

Otra educadora señaló que la directora, además de la forma en la que se comporta, en más de una ocasión ha tenido problemas con los padres de familia.

"Le dijo mala madre a una madre de familia que tiene a su hijo en el plantel, solamente porque no quiso meter a su criatura al taller de pintura, así de sencillo, solo por eso, cómo no quieren que estemos enojados, es mucha la molestia, ya casi ni se presentan los niños al plantel", agregó.

Población estudiantil

Hasta antes de la llegada de la actual directora del plantel, la escuela contaba con 88 alumnos, cifra que ha disminuido 66; pero los profesores estiman menos alumnado, ya que diariamente ingresan entre 8 y 15 alumnos en total a la escuela.

"No ingresan tantos alumnos como se cree, la directora dice que son 66 alumnos los que tenemos, pero yo creo que son menos, porque diario entran máximo 15 a la escuela, no se me olvida que una vez solamente vinieron 8 entre toda la escuela, está solo, no se siente la alegría que te dejan estas criaturas", agregó la maestra.