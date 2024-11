En Mazatlán la gente tiene miedo por las ejecuciones recientes

Mazatlán, Sin.- El asesinato del ex secretario de Seguridad Pública Municipal, Simón Malpica, en su propia residencia, y la ejecución de Jesús Eduardo Paredes Galindo hace casi dos meses, han desatado el pánico entre los habitantes de Mazatlán.

La ciudadanía muestra preocupación por el nivel de violencia que afecta cada vez más la seguridad en la región, y por la vulnerabilidad a la que está expuesto ciudadano.

Puedes leer: Funcionarios de seguridad pública corren riesgo de sufrir atentados: SSP

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán en el primer cuadro de la ciudad, varias personas manifestaron su creciente inquietud ante la posibilidad de que la violencia se intensifique.

Algunos señalan que si figuras conocidas y presuntamente influyentes no lograron evitar estos ataques, el riesgo para cualquier habitante aumenta.

"Sino pudieron evitar ataques ellos, así no se puede, se supone que este tipo de personas están bien y todo, pero ya se vio que no, es un riesgo para todos, pero si le quitaron la camioneta a Estrellita (alcaldesa), todo puede pasar", dijo Petra, quien realizaba sus compras en el Centro de Mazatlán.

Local Mazatlán busca diálogo con Canadá y EU para retirar ‘warning’

Este sentir ha provocado un clima de ansiedad, pues temen que los actos violentos no respeten espacios personales o familiares.

La ejecución de Malpica en su domicilio ha acrecentado estos temores, al hacer pensar que ningún lugar es completamente seguro.

"Al señor lo matan en su casa, ahora ponernos a pensar, ¿qué pasa si somos los vecinos de una figura así?, pues corremos un enorme riesgo a que los balazos nos alcancen, es algo muy riesgoso, la tranquilidad se acabó en Mazatlán, lo malo es que lo estamos normalizando", expresó Paulina, ama de casa que se encontraba en una tienda de conveniencia ubicada en el primer cuadro.

Algunas personas expresaron su preocupación por la seguridad de sus familias y el temor de que Mazatlán alcance límites de violencia inusitados.

"Ya está subiendo los límites esto, ya no se puede hacer nada así de simple, no puedo creer que las autoridades realmente permitan que esto pase, no me había tocado una ola de violencia así", mencionó Luisa.

En contraste, otros mazatlecos consideran esta situación como un problema ajeno, al señalar que estos hechos pertenecen a un ámbito distinto y que no afectan a la población en general.

"Eso ya es problema de ellos, es el mismo rollo que traen ahí, nomás dime, ¿por qué a los que no andamos mal no nos pasa nada?, no digo que los dos policías estaban en malos pasos, pero es a lo que se exponen siendo policías", señaló Dayana.