En Mazatlán impulsan comercio y consumo de la zona rural

Mazatlán, Sin.- Al asistir al Tianguis Turístico y Artesanal de La Noria, el encargado de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, hizo un llamado a los mazatlecos y turistas para apoyar a los pueblos señoriales.

Destacó que La Noria es una comunidad muy proactiva para el turismo, y en estos momentos difíciles es momento también de venir a darles ese respaldo.

“Como cada temporada, aquí estoy acompañando a nuestros amigos comerciantes de La Noria, que sin duda han sido un ejemplo de trabajo, de resultados, y hoy ya con la denominación de Pueblo Señorial, con sus bazares dominicales donde se puede disfrutar de raspados, dulces típicos, tamales, su gastronomía campirana, de rancho", dijo.

Comentó que las últimas tres semanas han tenido una baja en la afluencia de visitantes, tanto en La Noria como en El Quelite.

Esto en parte se debe, dijo, a la baja natural de finales de septiembre y principios de octubre, lo mismo que a las altas temperaturas, pero también a las situaciones que ha enfrentado Sinaloa.

“Hay que decirlo, Mazatlán está bien, sus pueblos señoriales están bien. Tenemos una situación en Sinaloa que estamos con toda la esperanza de que pronto se recuperará, y el turismo es un tema muy importante para Mazatlán, entonces pedirle a la gente que no comparta situaciones que no están confirmadas, que no alarmemos a la sociedad y que como locales y como turistas que nos visitan, consumamos lo local y apoyemos este tipo de productos turísticos” expresó.

Velarde Cárdenas invitó a los noreños a “hablar bien del camello”, porque hay mucho que presumir.

"Lamentablemente, sí hubo una baja de afluencia y del mismo local que se limita a salir, entonces yo creo que es momento de empezar a hacer una reactivación, y claro que en su momento si se presenta alguna situación, pues se comentará, pero ahorita las circunstancias están para salir a visitar los comercios, para visitar los restaurantes y para visitar nuestros pueblos señoriales”, expuso.

El representante de la Sectur señaló que hasta el momento se mantienen las programaciones de cruceros turísticos, incluso sigue igual el porcentaje de pasajeros que viajan a disfrutar del puerto y todos sus atractivos.