En Mazatlán hay 400 personas esperando un trasplante de riñón

Mazatlán, Sin.- A nivel nacional hay más de 23 mil personas que están esperando un órgano o un tejido y en Mazatlán, hay 400 pacientes, aproximadamente, tan solo en hemodiálisis, que están esperando un riñón; sin embargo, la tasa de donación es muy baja, señaló Verónica Olvera Carrasco, presidenta de la Fundación Ale, Donación de Órganos.

La tasa de donación en Sinaloa es de uno a dos por año; el desconocimiento del procedimiento, es la principal causa por la cual las personas no quieren donar.

"Imagínate cuánto donan los demás si nosotros tenemos cuatro donaciones al año. La donación se hace con mucho cuidado y con mucho respeto, hacemos esto de una manera adecuada para que la familia pueda, en su dolor de haber perdido un familiar, encontrar la satisfacción de poder haber dado vida a los demás. Cuando una persona dice 'no quiero donar' no se da cuenta de que atrás de ese no hay vidas que se van a perder, sobre todos los que están esperando un hígado o un corazón, no hay una máquina que los mantenga vivos sin ese trasplante; mucha gente muere esperando un órgano que no llega", señaló.

CULTURA

La también coordinadora de donación y trasplante en el Hospital Sharp, expresó que es muy importante fomentar la cultura de la donación, tanto de órganos, tejido y sangre y romper los mitos sobre esta labor altruista.

"Cuando no conocen qué es la donación y cómo se lleva a cabo, la gente dice 'yo no quiero, me da miedo, yo no sé cómo es el proceso'. A veces las personas no ven la trascendencia, pero el donar órganos, el donar sangre salva vidas y cuando uno está del otro lado, cuando necesita tu familia un órgano, entonces te das cuenta de la importancia que es la donación, pero no hay que esperar a necesitarlo, sino que hay que platicar la familia y hacer una conciencia de que es relevante donar", expresó.

Identificó que hay varios factores por los cuales en el municipio, estado y paso no se cuenta con una adecuada cultura de donación, como los rumores o el temor del tráfico de órganos, las creencias religiosas, pero el más importante, el no platicarlo en el núcleo familiar.

"A veces se rumora de que le quitaron los órganos a un niño para venderlos, el tráfico de órganos no existe, porque el tener una cirugía de trasplante es muy difícil y entonces un maleante que quiera traficar con órganos tiene que saber el tipo de sangre y compatibilidad de tejido, para sacar esa compatibilidad se hacen en laboratorios muy específicos, no puede ser en cualquier laboratorio", apuntó.

Añadió además qué pese a que cualquier cirujano puede quitar órganos, no cualquiera puede trasplantarlos, tiene que ser con un especialista. También mencionó que cuando un órgano es extraído, lo preferible realizar el trasplante lo antes posible, pues lo máximo que se puede mantener en Conservación son 20 horas.

Corazón y pulmón cinco horas, hígado ocho horas, riñón 20 horas.

"Lo más importante es decirlo a la familia, si quieren ser donadores, díganselo a sus padres, hermanos, amigos, a su esposo, no hay una lista donde se tengan que inscribir para donar, eso no se puede, pero si de convencer a la familia que quieren donar, la gente en México tiene miedo hablar de esos temas", añadió.

¿QUIÉN PUEDE SER DONADOR?

Para los órganos: corazón, riñones, hígado, pulmones y páncreas, el donador debe tener una muerte cerebral, pues su cerebro muere antes que el corazón se detenga y este sigue enviando sangre al organismo.

Para donar tejido: piel, huesos y córneas, el donador puede ser candidato aun cuando muere por otra razón, siempre y cuando esté sano y sin infección.

Una sola persona, que dona órganos y tejidos, puede ayudar hasta mil personas.

"De la piel se quitan 20 centímetros de la espalda y esos 20 centímetros nos pueden dar hasta dos metros de piel. El hueso cuando se extrae se manda al banco de huesos donde se le da un tratamiento especial y puede servir para poder poner en lugares donde hay cáncer, dónde se tendría que amputar una extremidad; se puede implantar un hueso completo o por partes para poder regenerar esa parte", explicó.

El riñón es el órgano con más demanda para trasplante. Foto: Cortesía | ALE IAP Donación de Órganos

¿DÓNDE SE REALIZAN LOS TRASPLANTES?

En Mazatlán, únicamente el Hospital General, el Seguro Social y el Hospital Sharp, tienen licencia por la COFEPRIS para la donación de órganos, y este último es el único con licencia para trasplante de riñón.

El riñón es el órgano más demandado, le siguen las córneas.

COSTO

Uno de los objetivos de la asociación es ayudar a las personas de bajos recursos a lograr su trasplante, aportando una parte del costo y el paciente otra, pues este tipo de procedimientos es muy costoso, va de los 200 a 450 mil pesos.





¿CÓMO HA AFECTADO LA PANDEMIA?

Con la llegada de la pandemia por el Covid-19, la Donación se ha detenido temporalmente; desde el 2020 y 2021 no se ha realizado ningún trasplante y cuando estaban por reactivarse este 2022 llegó la quinta ola de contagios.

"Esto es porque los pacientes trasplantados tienen que estar en la terapia intensiva y cómo se ha dejado la terapia para pacientes de covid, pues por eso es la razón. Además de qué hay un gran porcentaje de probabilidad de que haya donadores que adquieran el virus o receptores que pudieran tenerlo, entonces es mejor mantenerlo así", dijo.

PARA SABER

Se estima que de cada 100 personas que mueren en Sinaloa, una es por muerte cerebral y de cada 10 pacientes que tienen muerte cerebral, solo uno, ya sea su familia, quien tome la decisión o el paciente antes de morir, acepta donar.