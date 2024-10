En Mazatlán expiden casi 9 mil licencias de construcción en 2024

Mazatlán, Sin.- Este 2024, la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable ha expedido casi 9 mil licencias de construcción en el puerto.

El titular de la oficina, Paúl Galindo Maldonado, mencionó que la cifra representa hasta un 30 por ciento más de los permisos que se entregaron el año pasado.

"Desde hace como tres meses rebasamos la meta de lo que se tenía esperado, repuntó mucho la construcción en Mazatlán, lo cual es bueno, buscando que esté ordenado, pero hay mucha construcción", dijo.

Agregó que la mayoría de los permisos son para modificaciones en casa-habitación, que aunque son construcciones o remodelaciones pequeñas, tiene que ser reguladas.

Nuevos fraccionamientos

En la última sesión de Cabildo, los regidores aprobaron la construcción de cuatro nuevos fraccionamientos, y están en trámite otros seis más.

"Ya tuvimos la última sesión de Vocacionamiento y Traza, se autorizaron seis, es muy importante que Vocacionamiento y Traza no es un permiso para construir, en esa etapa todavía no le pagan ni un peso de derecho al Municipio para construir, no hay licencias", mencionó.

Añadió que el desarrollador debe integrar toda su documentación y estudios para ser aprobados por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, y posteriormente esta lo suba al pleno para ser aprobado.

El funcionario prevé que estos fraccionamientos no alcanzan a ser autorizados en administración.