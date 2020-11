En Mazatlán, el 70% de accidentes es por uso de celular

Mazatlán, Sin.- Alrededor del 70% de los accidentes que se registran en la ciudad de Mazatlán tiene que ver por el uso del celular cuando se conduce y que impide guardar la distancia, acatar las señales de tránsito y ver el cambio de color en los semáforos, señaló el jefe de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transporte, Roberto Jaime Rodríguez.

“El uso de celular es algo que ha ido creciendo en la población, en todos los ámbitos se usa el celular, pero dentro de la conducción es una responsabilidad manejar con un celular en la mano, está habiendo atropellamientos, la gente chocando contra camellones, yéndose a los canales pluviales, chocando por alcance por ir con el celular en la mano”, expresó.

De acuerdo a información proporcionada por Tránsito Municipal, en Mazatlán se aplican un promedio de 140 infracciones a conductores que no respetan las señales viales ni los espacios prohibidos o los exclusivos para discapacitados.

“Conocimiento sí hay, pero somos renuentes a respetar la norma, no leemos, entras a una tienda y dice ‘jale’ y la gente empuja, son cosas que no leemos y no tenemos esa atención, pero en la vía pública es muy diferente, si tú no respetas una regla de tránsito puedes perder la vida o le quitas la vida a otra persona, o pierdes la libertad o la salud”, apuntó.

Comentó que el dicho popular de que las reglas se hicieron para desobedecerlas, en el tráfico vehicular no aplica, porque lo menos que pasa es que la autoridad le aplique una multa, como sucede todos los días en el puerto.

Tan solo por estacionarse en lugar prohibido o en espacios exclusivos para personas con discapacidad, se levantan un promedio de 70 infracciones.

Jaime Rodríguez refiere que si bien hay nuevas nomenclaturas y señalética en las vialidades, como son las líneas podo táctil en algunas avenidas o los semáforos para peatones y ciclistas, se trata de señalamientos muy gráficos para que la gente los entienda.

“Esta nueva señal que se está instalando en todas las vialidades para los videntes, que es una franja-guía para personas que tiene problemas de vista, para algunos son señales nuevas en la vía pública, pero hay que actualizarnos, ahorita vemos semáforos que tiene ya la bicicleta en rojo y verde, el peatón que cruza y que se para, son señalamientos más gráficos para que la gente los interprete mejor y así poder convivir mejor en la vía pública”, indicó.

Dijo que en cada curso que se les da a los aprendices que solicitan licencia de manejo tanto para motocicletas como para automovilistas y choferes, se hace hincapié en la importancia de acatar todas las señales de tránsito.

Aclaró que los accidentes son errores o descuidos que se cometen cuando uno usa la vía pública, y que en su mayoría se registran los fines de semana, cuando la gente anda desvelada o en estado alcohólico, y que generan situaciones lamentables. a veces por descuido o desatención de las señales de tránsito.

“Las señales de tránsito son señales de vida, mucha gente le ha perdido el respeto, sí sabe que el rojo es alto y que se tiene que poner cinturón, que el motociclista tiene que usar casco, y que tiene que respetar los límites de velocidad, sí los saben, pero la falta de cultura y de respeto a la regla es lo que hace que se den los accidentes”, concluyó.

