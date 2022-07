En Mazatlán denuncian cierre de acceso peatonal hacia la playa en Cerritos

Mazatlán, Sin.- A través de las redes sociales, vecinos de diferentes fraccionamientos aledaños a la playa Cerritos denunciaron el cierre y "privatización" de un acceso de playa por parte de una torre de condominios de nombre Pearl Tower.

En las imágenes de evidencia se muestra que efectivamente se colocó una malla ciclónica con la que se restringe el paso hacia la zona federal, lo que ocasionó el disgusto al tratarse de un paso a un área pública e ir contra la ley.

"Estamos haciendo del conocimiento publicó el hecho de que con lujo de prepotencia y arbitrariedad, los directivos y la administración del edificio de apartamentos o condominios Pearl tower, ubicado en la avenida Sábalo-Cerritos 3330, ha instalado una malla ciclónica en el acceso peatonal a la playa pública lo cual es totalmente en contra de la ley", se lee en una publicación.

En otras publicaciones se menciona que son cinco los fraccionamientos que se ven directamente afectados por este complejo que decidió cerrar el paso a la playa, destacando que dicho acceso ya existía desde antes que construyeran la torre y que no era la primera vez que intentaban obstruir el libre tránsito.

¿Qué dice la Ley?

Los colonos afectados se respaldan en el Decreto a Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre del 2020, el cual en el artículo 8 señala que: "El acceso a las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo-Terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento".

Así como en el artículo 127 que dice: "En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo-terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta Ley".

Una malla ciclónica impide el paso hacia la playa. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Esto último porque el acceso en cuestión está ubicado entre los accesos del Cárcamo Jumapam y el del Hotel Torres, los cuales tienen una distancia entre ambos de mil 200 metros, aproximadamente, lo que incumple la ley federal, que dice que los accesos a las playas para el caso de zonas urbanas, las medidas entre cada acceso peatonal no podrán ser mayores a 200 metros y para vehículos automotores no se deberá exceder los 500 metros entre cada acceso, además que se encuentran destrozados, abandonados y no cumplen con las medidas de seguridad.

Paso peatonal concesionado

Cuestionado al respecto, el director de Planeación y Desarrollo Urbano, Jorge Estavillo Kelly, dijo tener ya conocimiento del tema e informó que el desarrollo inmobiliario efectivamente cuenta con una concesión, emitida por la Semarnat, sobre dicho acceso.

"Nosotros nos enteramos a través de las redes sociales e inmediatamente atendimos el tema, se acercaron los condóminos de esa torre, ellos presentan una concesión, les otorgaron la concesión de ese paso", informó.

Agregó que el argumento de cerrar el paso es porque ya estaban enfadados de que gente se metiera ahí a hacer sus necesidades fisiológicas, incluso tener relaciones sexuales o se drogaban, sin que nadie hace responsable de mantener limpia esa área.

El funcionario municipal precisó que los condóminos están en disposición de abrir nuevamente el paso, siempre y cuando se conforme un Comité de Vigilancia y se ponga orden en el pasillo y que su intención nunca ha sido privatizar ese acceso.

"No están renuentes a que se abra el paso, siempre y cuando se hagan responsables, se haga un comité de vigilancia para mantener el orden y limpio ese paso, si hay voluntad de parte de los condóminos, poseedores de ese derecho de paso", precisó.