En Mazatlán colocan barandales en zonas de afluentes para evitar accidentes

Mazatlán, Sin. -Los trabajos de colocación de barandales y rejillas avanzan en el puerto para prevenir incidentes en esta temporada de lluvias, informó la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Rigoberto Arámburo Bojórquez, titular del área, informó que una cuadrilla de su dirección fabrica barandales para señalizar y resguardar los cruces pluviales en diferentes puntos de la ciudad.

En estos últimos días se ha trabajado sobre la avenida Múnich, a la altura del estadio de futbol El Encanto.

La fabricación la realizó el área de soldadores de Obras Públicas y la colocación la llevó a cabo el personal de albañilería.

El funcionario también explicó que se colocó un barandal a la altura del club deportivo Muralla, en un canal que inicia en la parte del Infonavit Alarcón.

También se ha trabajado en la reposición de rejillas pluviales con la brigada de soldadores en el Paseo Claussen, en las calles Belisario Domínguez, Benito Juárez, Aquiles Serdán y Carnaval, en el Centro.

Arámburo Bojórquez también precisó que se ha llevado a cabo la señalización de algunos bordes de canales para especificar a la ciudadanía que son zonas de inundación.

“Vamos avanzando con la finalidad de mitigar problemas a la ciudadanía en general, ya que se avecina la temporada de lluvias, y es importante atender estos llamados porque sabemos que cuando las calles suben de nivel, no alcanzas a ver una rejilla, no alcanzas a ver una tapa de una alcantarilla, no alcanzas a ver si hay banqueta, si hay un barandal, es muy importante atender este tipo de solicitudes para que se mitiguen esas problemáticas en esta temporada”, expresó.

El director de Obras Públicas comentó que seguirán atendiendo los reportes que hace la ciudadanía, sobre todo aquellos que tienen como objetivo la prevención de algún incidente.