En Mazatlán agarran vialidad de tiradero de escombro

Mazatlán, Sin.- Por la calle Segunda, en la colonia Juárez, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán realizó una reparación de tuberías, pero ya no regresó a retirar el escombro y la tierra, los cuales quedaron en medio de la vialidad, lo que ha provocado que el espacio se agarre de tiradero de desechos.

Vecinos aseguran que este problema lleva ya más de un año y que se originó a partir del arreglo de la tubería, ya que luego de terminar los trabajos solo cerraron el pozo con arena y escombro que estaba en el área; ahora muchos vecinos de la misma colonia o de otros asentamientos tiran ahí cemento duro, ladrillos, piedras, entre otro tipo de basura.

"Son bien cuachalotes, no respetan a las personas que viven aquí, qué es eso de que saquen sus baldes con un cochinero o en veces hasta con carreta, ahorita que es época de lluvias, es cuando más afecta esto, que ya se dejen de cosas por favor, están viendo que ya de por sí no llegan a apoyar aquí y que no limpian y aún así hacen más cochinero, no es posible que no hagan conciencia", comentó Luis Mario, una persona de la tercera edad que reside en la zona.

Accidentes en la zona

En los últimos dos meses se han registrado alrededor de ocho accidentes, lo cual preocupa a los habitantes de la vialidad.

La problemática lleva ya un año. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"No se me olvida cómo se cayó un pobre muchacho motociclista hace unas semanas, gracias a Dios tenía puesto el casco, que si no se hubiera muerto, fue un golpe muy fuerte, hasta el casco se quebró, y la gente fue corriendo para tratar de ayudarlo, solo eran tres personas las que vimos ya después se acercaron más, solo se raspó el dedo de forma muy fea, pero ese cochinero de ahí si es un peligro para los que manejan ese tipo de vehículos", dijo Lucero, quien vive en la zona.

Los vecinos aseguran que la mayoría de los accidentados han sido ciclistas, que van y vienen de sus trabajos, algunos incluso han salido con heridas profundas.

“Hubo un ciclista que se dislocó un hombro por tener una caída tan aparatosa entre las piedras que están ahí, también un repartidor de comida impactó tan fuerte que terminó bien lastimado, pues aunque venía a una velocidad normal, el bache que está por todo el escombro provoca este tipo de accidentes”.