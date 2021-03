En marcha, operativo contra productos milagrosos

Mazatlán, Sin.- Además de la alerta sanitaria que existe en torno a la distribución, comercialización y aplicación de vacunas apócrifas contra el Covid-19, personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realiza recorridos de manera permanente para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y evitar la comercialización de productos falsos o milagrosos como el dióxido de cloro en farmacias, clínicas, hospitales, consultorios, negocios, establecimientos y tianguis.

Miguel Ángel García Gómez, coordinador de la zona sur de la Coepriss, señaló que a la fecha no hay ningún tratamiento ni medicamento autorizado específicamente para Covid-19, y mucho menos lo es el dióxido de cloro o algún otro procedimiento casero.

Local Exigen aplicación de vacuna Covid-19 a trabajadores del Centro de Salud Culiacán Dijo que en lo que va del año no se han detectado en la zona sur de Sinaloa vacunas apócrifas ni tampoco se han hecho aseguramientos de productos milagrosos o caseros que se comercialicen como medicamento contra el Covid-19.

“No tenemos ningún aseguramiento, pero además no existe ningún otro producto o medicamento milagroso que pueda quitar el Covid-19, con respecto al dióxido de cloro, la alerta ya está emitida desde hace tiempo por parte de Coepriss, ya que no hay ningún indicador de que este sirva como protector contra el Covid-19, se ha dejado muy bien en claro que es un químico que se utiliza como sanitizante para las superficies y no así un medicamento”, expresó.

El funcionario hizo un llamado a la población para que denuncie este tipo de remedios caseros que no tienen fundamento científico y que han afectado a enfermos del coronavirus.

“No hemos asegurado ningún producto, pero el llamado a la ciudadanía es que si encuentra a alguien que está comercializando estos productos nos lo hagan saber a través de las páginas de denuncia ciudadana, la cual es totalmente anónima en los portales oficiales de la Cofepris”, apuntó.

Miguel Ángel García Gómez, coordinador de la zona sur de la Coepriss.

Con respecto a la alerta sanitaria hecha por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios en torno a vacunas apócrifas, tras asegurar algunas dosis en el estado de Nuevo León, aclaró que las vacunas no pueden aplicarlas particulares, pues no se ha emitido ninguna licencia o permiso para ello.

