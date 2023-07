En lugar de hacer el ridículo, Madueña debió pedir réplica: Rocha Moya

Culiacán, Sin. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reclamó al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, por realizar entregas de folletos informativos y no pedir réplica a los medios de comunicación que documentaron presuntas irregularidades en la institución educativa.

Asimismo, el titular del ejecutivo refirió que en dicha movilización Madueña Molina hizo el ridículo, pues en un vídeo que círculo en redes sociales en el cual el rector se acercó a un automóvil, pero no le bajaron el vidrio para recibir la información que se buscaba difundir.

El sábado, personal de la UAS repartió volantes en los que pedía al gobernador detener la persecución política que hay en la UAS en alrededor de 100 cruceros de todo el estado.

"¿Qué iba a aclarar? Pues que paso con los 18 millones de pesos en tortillas y luego 9 millones más; pues que no las entregaron porque no había estudiantes", comentó Rocha Moya, infiriendo que el rector no tenía con que contestarle a los medios de comunicación.

El gobernador siguió mencionando cosas que Madueña Molina no ha aclarado por medio de la réplica.

Expuso que la universidad realizó compras al yerno del jefe de la institución más de 100 millones de pesos a sobre precio.

"Lo comprobaron los periodistas, fueron y compraron una lata de pintura y se las vendieron a la mitad de como se la vendían a la universidad", comentó.

Reclamos a Cuen

Retomando la judicialización de las presuntas irregularidades en la administración de la UAS, Rocha Moya recordó que el hijo del presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, está siendo señalado de haber participado en dichas adquisición.

Ante esto, el mandatario estatal infirió que el padre de Héctor Melesio Cuen Díaz, Héctor Melesio Cuen Ojeda, lo obligó a inmiscuirse en estas supuestas irregularidades.

"¿Por qué tiene un padre que meter a un hijo en ese tipo de problemáticas? Yo lo veo y lo estimo, veo un joven con ganas de desarrollarse, y bueno, no tengo dudas de que recibía órdenes", comentó.

Más contexto

Esto en respuesta a las acusaciones levantadas por el propio rector de la UAS, en las cuales Madueña Molina argumenta que se viola la autonomía universitaria.

En este sentido, el gobernador hizo un recuento histórico sobre la lucha por el libre gobierno en la institución educativa y declaró que actualmente no se violenta dicha facultad.

Asimismo, Rocha Moya expresó que deberían dejar las movilizaciones. Indicó que la Marcha por la Paz y la Concordia, efectuada el viernes pasado, fue realizada por las mismas personas que hicieron la difusión en los cruceros del estado el día sábado.

"Déjense de marchitas que son las mismas, el día de la marcha del PAS la estaba encabezando el rector, y dice que no tiene nada que ver con el PAS", mencionó.