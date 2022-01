En La Noria se autoimpuso toque de queda para evitar contagios de Covid-19

Mazatlán, Sin.- A partir de las 6:00 de la tarde, la sindicatura de La Noria vive una especie de “toque de queda”, donde la gente se resguarda en sus casas para cuidarse de no ser contagiada de Covid-19, afirmó el síndico Mario Octavio Salas Rivera.

Confirmó que se había dado un brote de contagios, por lo que la población se mantiene resguardada.

“De hecho sí, está la sindicatura un poquito más dañada que en meses anteriores, pero viene siendo por lo mismo, porque la gente la verdad no hace caso, porque ya le dijeron que era una gripita, que ya no se mueren y ahí estamos luchando contra eso en La Noria, ya nos cayó en Puerta de San Marcos, en las comisarías, que no se había visto antes y así hay casos, pero gracias a Dios en La Noria ya estamos pidiéndole a la gente que se meta, que se guarde y ahí vamos adelante”, explicó.

Salas Rivera aseguró que a pesar de este brote de contagios, la actividad económica a través del tianguis dominical no se ha detenido, donde a los restaurantes, por parte de la sindicatura, se les checa que cumplan con todos los protocolos y no haya ningún mal entendido.

El síndico de La Noria descartó que haya habido defunciones, sino que la gente presenta solo dolores de huesos.

Afirmó que desde las 6:00 de la tarde, los habitantes de La Noria se resguarda en sus casas, “como las gallinas”, por el bien de ellos y porque a la mañana siguiente tienen que trabajar.

“Es un toque de queda voluntario, exactamente, por parte del síndico ahí se les dice y más en las casas donde uno sabe que están afectadas”, manifestó.













