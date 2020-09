En La Loma, de Escuinapa, no les llega el agua a todos

Escuinapa, Sin.- A poco menos de un mes de haberse inaugurado una obra de agua potable en la comunidad La Loma Gabriel Leyva Solano, los problemas de carencias del líquido en algunos hogares sigue presente.

De acuerdo a lo externado por los pobladores de esta comunidad, los hogares que se encuentran en las zonas altas tienen actualmente más de una semana sin que les llegue el agua.

Los primeros días que hicieron la obra sí nos estaba llegando bien agua, ahorita ya tenemos más de siete días que no nos llega ni una gotaJudith "N"

Dijo que para poder tener agua en sus casas tienen que buscar otros medios, como es el acarreo en tinacos y tambos.

"Tenemos que ir hasta allá donde está el pozo para poder acarrear el agua, porque de otra manera no nos llega, lo malo es que cuando vino el presidente a inaugurar el pozo, él nos dijo que ya no íbamos a batallar y no fue así".

Geovani Saracco Martínez, gerente de la Jumapae, aseguró que en la comunidad se tiene el agua suficiente para abastecer a todos los hogares, pero que el problema puede derivarse de la falta de presión que se genera por el desperdicio del líquido que se realiza en hogares de zonas bajas.

"Hemos detectado un problema, hay hogares que mantienen la llave todo el día abierta, en ocasiones sin ocuparlo, eso disminuye la presión del agua, que impide que alcance a llegar a las zonas altas".

Para concluir, agregó que se visitará a la comunidad y se buscará una estrategia para poder hacer llegar el agua a todos los hogares.

















