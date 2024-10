En la Jaripillo, bloquean avenida de Las Torres ante afectaciones por el tráfico

Mazatlán, Sin.- Vecinos de la colonia Jaripillo y dueños del Rancho Don Victorino mantienen bloqueado un tramo de la avenida Las Torres, entre Múnich y Santa Rosa, vía alterna que se ha utilizado para desfogar el tráfico por la construcción del puente a desnivel en el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

Enriqueta García Sainz, propietaria afectada, asegura que un tramo de al menos 4 mil metros, el cual es de terracería, es propiedad privada y el Ayuntamiento había hecho el compromiso de comprar el predio y hasta la fecha no hay nada concreto.

También puedes leer: Sebides entregará escrituras a desplazados, nosotros ya hicimos lo propio: alcalde

La molestia es debido al paso de unidades de todos los tamaños que ocasionan ruido y levantan polvo.

"Son 4 mil metros lo que hay aquí, la finalidad fue de que ellos iban a comprar, el acuerdo así fue que ellos iban a comprar y no pasó nada más de un ‘bla bla’ verbal, pero hasta ahorita no se han acercado con nosotros para nada", dijo.

Agregó que la respuesta que les dan es que van a tomar cartas en el asunto, incluso se solicitó una audiencia con el alcalde, Eduardo González, y antes de llegar al Ayuntamiento les hablaron para que no fueran.

Los inconformes agregaron que estarían presentes hasta la una de la tarde en este punto, pero que la vialidad seguiría bloqueada, y si para el día jueves no hay una respuesta, bloquearán la avenida Múnich.

Ni los conoce

Cuestionado al respecto, el alcalde, Edgar González Zatarain, aseguró que nunca ha dialogado ni negociado con ellos, que ni siquiera los conoce.

"Yo nunca he platicado con ellos, nunca he dialogado, no los conozco, no sé quiénes son y no sé si tengan escrituras o no, o cómo se hayan hecho de esas escrituras, no me interesa cómo haya sido, lo cierto es que nosotros nunca hemos entrado, yo en lo particular, en negociación de ningún tipo de esa rúa", aseguró.

"No sé si todo sea propiedad privada, lo van a checar si una parte es pública o todo es privado y si es privado que cerquen, se respete, paguen los prediales, pero no tenemos por qué hacer negociación porque no es nuestro interés", apuntó.

Reconoció que aunque sí hubo intenciones de reencarpetar la terracería para evitar el levantamiento de polvo, esta era una obra de Gobierno del Estado, además de que el municipio no fue quien desvió el tránsito por esa zona, además de que por ahí siempre han circulado vehículos.