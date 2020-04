En la Isla de la Piedra trabajadores del mar regalan pescado

Mazatlán, Sin. Aunque no tiene un valor comercial, el pescado conocido como “guano” o “guanito”, es obsequiado por trabajadores del mar a la población de la Isla de la Piedra, que en medio de la pandemia del coronavirus se ha quedado sin sustento por la falta de turismo.

Víctor Manuel Aguirre Peña, comisario de la comunidad ejidal, aseveró que todos los días los isleños reciben el apoyo de los pescadores, quienes regalan la especie marina que difícilmente se comercializa en el mercado.

Cuando hay una actividad normal, el guanito tiene un valor y ahorita no vale, no lo compran porque no hay demanda de la gente, que sólo adquiere pescado de calidad, como la sierra o el pargoVíctor





De 50 kilos de producto que se vende rápidamente en la ciudad, aseveró, 10 o 20 kilos son de guano, el cual lo regalan, porque nadie lo compra en esta época del año.

Por no ser un pescado de renombre, además de tener su carne un tono oscuro, señaló, las personas dejan de comprarlo, no obstante que es considerado como rico en proteínas.





Normalmente, mencionó, ese tipo de especie marina es vendida entre los 10 y 20 pesos el kilo, siempre y cuando exista una actividad normal de compra-venta por parte de la ciudadanía.

Quienes gustan del “guano” o “guanito”, señaló, lo piden molido para elaborar ceviche con zanahoria, cuyo costo es de aproximadamente 40 pesos el kilo, precio que no deja de ser accesible.

Aseguró que los habitantes de la Isla de la Piedra ven con buenos ojos las acciones que realizan los pangueros, que una vez en el embarcadero proceden a distribuir dicho producto.

SE ALIMENTAN

En la mañana, tarde o noche, los isleños comen el pescado que les obsequian, el cual pueden preparar, ya sea en ceviche, empanizado y hasta en caldo.













