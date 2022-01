En la Cruz Roja Mazatlán el 50% de las pruebas diarias covid son positivas

Mazatlán, Sin.- Con la llegada de la cuarta ola, las atenciones a pacientes sospechosos, la realización de pruebas covid y el porcentaje de estas que salen positivas, ha empezado a incrementar en la Cruz Roja, informó Jaqueline Valerio Ramos, coordinadora de médicos.

En una comparativa, dijo que en julio se atendieron a 47 pacientes sospechosos, se realizaron 318 pruebas, de las cuales 116 fueron positivas. Para el mes de agosto se tuvieron 25 casos sospechosos, se realizaron 54 pruebas, de las cuales 18 fueron positivas.

En octubre se atendieron a 14 sospechosos, se realizaron 23 pruebas y seis salieron positivas. En noviembre se atendieron a cuatro sospechosos, se hicieron 15 pruebas y ninguna salió positiva. En diciembre se atendieron a cuatro pacientes sospechosos, se hicieron siete pruebas y ninguna salió positiva.

"En lo que va del año llevamos dos pacientes sospechosos, 24 pruebas efectuadas, de las cuales 13 han sido positivos, más de la mitad", indicó.

Al resultar positivas más del 50% de las pruebas realizadas, destacó que esta nueva variante es más contagiosa, afortunadamente no es tan agresiva, pero, enfatizó, el problema en México es que hay una alta población con comorbilidades (diabetes, hipertensión, obesidad) y el detalle, que la mayoría de esta población no está controlada.

Indicó que hasta el momento no ha prevalecido ninguna edad ni sexo, pero si destacó que el paciente más pequeño ha sido de cuatro años de edad.

"Lo que sí rescatable es que la mayoría de los que han venido, y que han salido positivos, comentan que de su familia todos tienen síntomas, familias de 8, 9, 10 personas, pero que nada más lo mandaron a él para saber si era positivo y saber todos los demás, eso quiere decir que si por cada prueba que se hace hay otros cinco positivos, hay un contagiadero mucho mayor", indicó.

Esta situación añadió, revela que durante las fiestas decembrinas hubo reuniones sociales dónde se dejaron de lado las medidas preventivas.

"El llamado a la población es el mismo, no descuidar las medidas de protección, porque esto va a seguir la pandemia, hasta que no tengan en sí una cura definitiva para el virus, debemos recordar que la vacuna nos protege para que no nos dé tan fuerte, de una manera tan agresiva y se reduce el riesgo de complicaciones, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a infectar", recomendó.









