En La Concha, piden se dé prioridad a desazolve del río Las Cañas

Escuinapa, Sin.- Ante el riesgo de sufrir una inundación como la que se vivió el año pasado, Juan Manuel Domínguez Camacho, presidente del comisariado ejidal de La Concha pide se le de prioridad a la obra de desazolve del río Las Cañas.

El líder de la sindicatura, expuso que la principal causa del desbordamiento del río, es lo azolvado que se encuentra el cauce, lo cual impide que el agua corra y termine por expandirse.

"El agua ahorita agarra derecho porque el río no tiene profundidad, el bordo está bajito, se necesita levantarle unos dos o tres metros y profundizar el río para que el agua pueda desahogar rápido".

Detalló que una de las zonas más críticas, es a la altura del puente de la carretera México 15, el cual ya funciona como presa.

"En el puente nada más tiene dos aberturas de muro a muro, se necesitan otras dos, con eso ya va desfogar más y con eso no nos va pasar lo que nos pasó el año pasado, antes no se inundaba el pueblo porque el río estaba bien y a causa de que no se ha desazolvado desde hace mucho tiempo se ha ido aterrando".

Precisó que desde el puente hacia atrás, es más o menos un kilómetro y medio lo que se requiere desazolvar para que el agua corra más.

Para concluir, dijo que esperan que tanto el gobierno municipal como el estatal le dé prioridad a la obra, ya que la temporada de lluvias está encima.

"Esperamos que se le de prioridad a esto, que se haga rápido, habiendo maquinaria no van a durar mucho en hacerlo" concluyó.

Cabe mencionar que personal de Obras Públicas hizo un recorrido en el cauce del río para verificar las zonas más críticas.