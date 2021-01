En la 20 de noviembre se sienten "en el olvido"

Mazatlán, Sin.- Mientras ven que en otras colonias de Mazatlán las autoridades realizan obras de pavimentación, drenaje y alumbrado, en la 20 de Noviembre los habitantes se sienten en el olvido, pues hace mucho que no los toman en cuenta en los programas de apoyo.

Los colonos piden a las autoridades más seguridad y alumbrado público para su asentamiento, ya que muy seguido asaltan a las personas, pues los vándalos aprovechan la oscuridad y la ausencia de elementos de Seguridad Pública.

La señora Irene aseguró que las luminarias por el callejón Sonora, esquina con calle Mazatlán, dejaron de prender hace muchas semanas, lo que ha provocado que esa zona se haya convertido en la favorita de los asaltantes.

Que pongan alumbrado en el callejón, está bien oscuro ahí, se fundieron las lámparas que hay y queda todo oscuro. Aquí hay muchas 'ratas', pero ni les hacen nadaIrene

Don Norberto dice que a él ya le han robado en dos ocasiones y no que hay seguridad para dejar sola su casa. "Han asaltado a varios, a veces se pone el monte alto y de ahí salen los delincuentes. Muy rara vez hay rondines de patrullas, a mí ya hasta me han robado dos veces y ya me da miedo dejar la casa sola", dijo.

Vecinos de la 20 de Noviembre reportan muchos asaltos en su colonia. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Cristina comenta que también en los lotes baldíos y predios abandonados los vándalos los invaden para hacer de las suyas.

Hay muchos lotes baldíos y luego van y se meten ahí los vándalos. Antes no nos pasaba, pero ahora últimamente sí, seguido no hay agua y el drenaje siempre es un problema de aquíCristina

Aída, vecina de la calle Culiacán, señala que más tardan en arreglar las luminarias que lo que tardan en descomponerse, ya que es un problema constante.

"Más tardan en venir a arreglar las lámparas que lo que tardan en descomponerse, de repente se apagan, siempre hemos tenido ese problema. Los de Seguridad Pública poco bajan a dar rondines", señaló.

Los colonos piden a las autoridades más seguridad y alumbrado público para su asentamiento. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Otro de los problemas a los que piden una solución es a las inundaciones, ya que ni con la revestida del canal han disminuido.

"Ni con la revestida del canal se disminuyen las inundaciones, ahora el agua se sale por el vado. Este año afortunadamente no llovió mucho, pero cuando llueve ni nos vienen a ayudar. También hace falta que terminen de pavimentar algunas calles, porque cuando no está un alcantarilla rebosada, está otra", expresó el señor Alonso.

















