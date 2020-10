En esta legislatura el reto es despolitizar los temas para sacar Agenda Legislativa: Villalobos

Culiacán, Sin.- El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Villalobos Seáñez precisó que el reto del congreso del estado será despolitizar los temas para lograr una Agenda Legislativa conjunta de acuerdos y de este modo avanzar en lo que es realmente importante para Sinaloa.

“Queremos avanzar en una agenda mínima de acuerdos, con agendas cruzadas para poder sacar adelante temas como: una nueva ley orgánica para el congreso, una nueva ley ganadera, una nueva ley acuícola, hay también el interés de una nueva ley en desarrollo económico, la creación de la procuraduría del medio ambiente en Sinaloa”, señaló.

Local No se priorizará matrimonio igualitario ni aborto legal: PRI

En conferencia de prensa explicó que el periodo electoral vendrá a interrumpir los avances que se logren tener, pues sin duda algunos legisladores saldrán en busca de candidaturas y entrarán sus suplentes, haciendo que las agendas se hagan más lentas, es por ello que se pretende calendarizar la agenda conjunta de acuerdos.

Destacó que la Junta de Coordinación Política del Congreso, definirá la agenda mínima de temas que puedan procesarse previo al 15 de diciembre, cuando de inicio del periodo electoral 2020-2021.

El legislador panista insistió que se busca que los asuntos no se politicen, pues en los mismos ya existe consenso.

"Más del 80 por ciento de los dictámenes en que hemos dado cuenta de los avances de manera muy puntual, se procesaron durante la pandemia, afortunada o desafortunadamente, porque incluso nos quejamos de que algunos no hayan sido publicados por el Ejecutivo estatal, al menos 10 iniciativas de gran calado", dijo.

Foto: Cortesía │ Jorge Villalobos

Puedes leer: Gobierno Abierto, revisará si se cumple Ley de Desplazo

Destacó que los acuerdos suelen darse después del segundo año legislativo, debido a que las y los diputados ya se conocen y se ponen a trabajar en conjunto, sin embargo, hizo votos para que el inicio del proceso electoral no eche a perder toda esa labor, al tratarse de agendas cruzadas, y no temas en particular de cada bancada.

















Lee más aquí: