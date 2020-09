En Escuinapa, les dan casas defectuosas

Escuinapa, Sin.- Beneficiarios de los apoyos de vivienda que se aplican en el municipio han denunciado la mala calidad en las obras que se les hicieron.

Algunos de los afectados señalaron que con las lluvias que se han presentado se filtra el agua por los techos que hace poco más de un mes se les construyeron.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"El techo no sirve, ahora que ha estado lloviendo, el agua se filtra, deja de llover afuera y adentro del cuarto todavía sigue lloviendo, por todas las goteras que se le hicieron, por eso es que todavía no me he metido ahí", expuso Juanita "N".

En la misma situación se encuentra la señora Lina, quien se vio en la necesidad de instalar un plástico sobre el techo de su vivienda, para evitar las filtraciones del agua.

Ante esta situación, el diputado Édgar González Zataráin dijo que se va ajustar a la constructora responsable, a quien se va obligar a realizar las obras de nuevo.

A la gente tenemos que darles obras de calidad, esa falla es responsabilidad de la constructora, les vamos a pedir que derrumben esos techos y los hagan de nuevo.Édgar González Zataráin





Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Los apoyos de vivienda en Escuinapa se aplicaron por parte del Congreso del Estado y el Gobierno del Estado.













