En el fraccionamiento Privada Playa del Carmen, en Mazatlán, los vecinos no aguantan el ‘zancudero’

Mazatlán, Sin. -Los habitantes del fraccionamiento Privada Playa del Carmen, a un costado de Playa Sur, demandan que las autoridades corten la maleza en el sector, ya que las plagas han aumentado y no aguantan el “zancudero”.

Los vecinos habitantes manifiestan su preocupación por la vegetación, que a raíz de las recientes lluvias ha crecido sin control, lo que genera incomodidades.

"Ya había crecido todo, pero ya está creciendo más, es muy notorio la verdad, nos preocupa mucho todo esto, porque sabemos las consecuencias que trae para nosotros", mencionó William, vecino del asentamiento.

El incremento de la maleza no solo afecta la imagen de la zona, también ha aumentado la presencia de zancudos y cucarachas, lo que representa un riesgo para la salud de los vecinos.

Esta situación ha acrecentado las exigencias de la comunidad para que se realicen labores de limpieza y mantenimiento en la zona.

"Hay muchísimos zancudos y algunos están grandes y gordos, ya los vimos, también cucarachas salen de ahí y quién sabe qué animales más sean los que salgan, pero ese es el calor ejemplo de que se necesita cortar la maleza y darle mantenimiento para que no continúen proliferando más animales", añadió.

A pesar de las reiteradas solicitudes, las autoridades locales no han proporcionado una respuesta clara o un plan de acción para abordar este problema.

"Sí, claro que lo reportamos ya, que no vengan es diferente, no sé a qué se deba que no han venido, pero sí urge que se presenten ya", concluyó.