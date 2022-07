En el Congreso del Estado ya no hay peticiones de Juicios Políticos: Feliciano Castro

Culiacán, Sin.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Feliciano Castro Meléndez, precisó que en el Congreso no hay ninguna solicitud de juicio político de cara a ningún ayuntamiento.

Respecto al caso Mocorito, dijo que recibieron y escucharon a policías y viudas de policías de Mocorito, pero que no hubo ningún planteamiento formal sobre juicio político contra la alcaldesa.

Puedes leer:"Va a haber justicia" tras prisión preventiva a Brisya Carolina, asegura Rocha

No hay nada. En el Congreso no hay absolutamente nada, más que ese diálogo que establecimos el día de ayer con ellos.

Castro Meléndez

Castro Meléndez aclaró que la naturaleza de los casos de Mocorito y Culiacán es diferente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política. Foto: Cortesía | Congreso del estado.

“Primero, los recibimos. Nos pidieron que querían platicar con nosotros, nos reunimos con ellos, y simplemente les planteamos que la naturaleza jurídica de un caso y otro son distintos. Nosotros no vamos a meternos a definir quién ejerce o no derechos, según la idea que tengan. No nos toca a nosotros”, dijo.

El diputado de Morena, destacó que hasta donde conocen, en el ayuntamiento de Mocorito corren dos procesos en los tribunales. Uno es el caso de policías, otro es el caso de trabajadores. Ambos están en tribunales. Entonces, la naturaleza jurídica del caso de Mocorito y el caso de Culiacán, son distintos.

Aclaró que cada quien puede desplegar las iniciativas políticas que valore.

“Nosotros simplemente lo que hicimos ayer fue sentarnos a dialogar con ellos, escuchar y obviamente pronunciarnos porque se busque una alternativa, se solucionen los problemas conforme a derecho”, señaló

Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

Al referirse a otros casos de juicio político que se han mencionado, como el de Mazatlán y Cosalá, reiteró que en el Congreso no hay nada de esas peticiones.

Precisó que en el caso de Cosalá, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la semana pasada ya emitió una resolución donde desecha la solicitud de juicio político al no reunir los requerimientos jurídicos consagrados en la propia Constitución para determinar que procede un juicio político.

Precisó que para que un problema origine un juicio político, hay determinadas causales muy claras en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Si no, imagínese. Cuánto caso hubiera, iban a decir: juicio político contra tal o cual presidente, reitero, hacemos votos para que se solucione conforme a derecho el reclamo que ellos tienen. De nuestra parte siempre estarán las puertas abiertas para dialogar con ciudadanos, grupos, etcétera, de cara a los problemas que son de interés público”, concluyó.