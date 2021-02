En el Bienpesca no hay cobro de ningún tipo: Conapesca

Mazatlán, Sin.- El programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores en territorio nacional está libre de cargos monetarios, cuotas o moches que deba pagar el pescador o beneficiario, así como tampoco hay alguna ventanilla para registro y el padrón es el mismo del año pasado, aseguró Raúl Elenes Angulo.

El titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, reiteró que el apoyo que se entregara a partir de la tercera semana de febrero será de manera directa a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a la actividad pesquera en México.

“En esta administración de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay moches para nadie ni cobros por trámites para nadie, eso se acabó. Ahora el apoyo del Bienpesca es para el pescador, recurso que se entrega de forma directa a los beneficiarios a través del banco del Bienestar”, dijo.

Elenes Angulo recalcó que para este 2021 el padrón de beneficiarios aumentó de 193 mil 593 del 2021 a 201 mil 436 y nuevamente recibirán 7 mil 200 pesos, dinero que por instrucciones del presidente de la República empezará a depositarse en las cuentas del banco del Bienestar a partir de la tercera semana de febrero, para terminar la entrega del apoyo en marzo y así no interferir en el proceso electoral próximo y evitar las especulaciones electoreras.

Insistió que siempre habrá personas que buscan su propio beneficio y por ello cometen este tipo de abusos. Dijo que Conapesca no cobra ni un peso por incluirlos al programa de Bienpesca y solicita a los que pescadores, tanto hombres como mujeres que resulten afectados a denunciar el caso directamente en la oficina de Conapesca o al teléfono 6699156915. También puede enviar mensaje a través de Whatsapp para darle el seguimiento legal oportuno según sea necesario.

“Es importante que no se dejen engañar, Conapesca no cobra, no pide cuotas por ser integrados al padrón de beneficiarios del programa de apoyo a pescadores y acuicultores. Si llegan a ser contactados por esta clase de estafadores deben denunciarlos, sea quien sea, incluso si se trata de algún funcionario o empleado de gobierno”, concluyó.









