En el 2021 se recrudecerá la violencia contra las mujeres: Ismujeres

Culiacán, Sin.- La presidenta del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Laura González Bon, hizo un llamado a los padres de familia para que no fomenten desde pequeños la agresividad, las conductas nocivas, por ello, les pidió que en esta Navidad no les compren juguetes bélicos.

En conferencia de prensa la titular de Ismujeres afirmó que en Sinaloa han repuntado las agresiones hacia las mujeres, por lo que les demandó que denuncien, que no se queden calladas.

Anotó que el 2021 será un año muy complicado para las mujeres, ya que se advierte que se recrudecerá la violencia contra ellas, además de la falta de recursos y el estrés por el confinamiento prevalecerá en los hogares, hará que la situación se torne complicada para las amas de casa.

“Aparte de la salud en 2021 se espera también una situación económica muy difícil a nivel global y nosotros no escapamos de ello. Nos estamos preparando con las y los especialistas, capacitándolos en cómo actuar ante las situaciones, no dejamos de trabajar, para nosotros no hay vacaciones”, aseguró.

Destacó que la violencia contra las mujeres se da todo el año, pero de manera cíclica, por ejemplo, cito que al inicio de clases y en los periodos vacacionales ni se diga.





Nosotras y nosotros estamos preparados para atender a esas mujeres que soliciten ayuda, especialmente en ésta época hay personal capacitado Laura González Bon









Sin embargo aclaró que las guardias no son de 24 horas, por lo que pueden llamar al 911 o bien al CEPAVIF que atiende la violencia intrafamiliar.

González Bon fue reiterativa al advertir que la situación contra las mujeres en el próximo año se torna difícil y para Ismujeres será un año complicado por el presupuesto de 14 millones que le designó el Congreso del estado y que es el mismo con el que ha trabajado el instituto en el 2020.





Vamos a tratar de salir adelante con lo que se tiene porque sabemos que es un también difícil en lo económico Laura González Bon

















