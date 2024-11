En diciembre arribarán a Mazatlán 20 cruceros turísticos

Mazatlán, Sin- En diciembre arribarán a Mazatlán 20 cruceros, para cerrar el año con un total de 124 embarcaciones, con más de 450 mil pasajeros y tripulantes.

De acuerdo con el calendario de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán, desde la primera semana de diciembre hasta la última del mes se tendrá actividad de cruceros para el destino.

Será la penúltima semana del mes dónde más llegadas de embarcaciones se tendrá, pues se esperan 8 arribos con las mejores líneas navieras a nivel mundial.

Para la primer semana llegará el Discovery Princess y el Konigsdam; para la segunda se tendrán tres: el Carnival Panorama y Discovery Princess y el Zaandam.

Para la tercera semana, serán cuatro el Konigsdam, Discovery Princess. Carnival Panorama y Norwegian Joy.

Para la cuarta semana se tiene programada la mayor actividad con 6 buques, el Navigator of the Seas, Konigsdam, Discovery Princess, el Carnival Panorama, Norwegian Joy, y el The World.

Y para los dos últimos días de este año se espera el Navigator of the Seas, Konigsdam y Discovery Princess.