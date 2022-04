En días santos repunta la venta de pescado en el Embarcadero de la Isla de La Piedra

Mazatlán, Sin.- Para freír, zarandear o filetear; para acompañar en ceviche o cóctel, en el Mercado de Mariscos del Embarcadero Isla de la Piedra se encuentra variedad de pescados, moluscos y crustacos, frescos y a precios accesibles.

Ernesto González Camberos, presidente de la Unión de Locatarios, señaló que durante el viernes santo y sábado de gloria la vendimia repuntó al 60%, aunque el resto de los días estuvo flojo.

Agregó que alrededor de un 30% de la clientela era foránea y el resto locales, restauranteros principalmente, y estimó que a partir del día lunes, cuando la mayoría de los turistas empiezan a retornan a sus lugares de origen, habrá algunos que antes de partir llegarán a comprar mariscos.

"La gente lleva para freír, zarandear y para filete. Si hay mucho pescado, la gente no se ha quejado que no haya, lo que sí no hay es jaiba, pero todo lo demás si", agregó.

Pese a que las ventas no estuvieron al 100% como hubiese querido, reconoció si estuvieron mejor que el año pasado a la misma fecha, lo que ha sinificado un respiro para los 21 loctaraios del mercado, luego de dos años de pandemia por el Covid-19 que trajo consigo un desplome de ventas.