En Concordia batallan por los ‘apagones’ y el abasto de agua potable se complica: Alcalde

Mazatlán, Sin.- Los constantes “apagones” ocasionan problemas con el suministro de agua potable a Concordia, pues a pesar de tener un acueducto nuevo el servicio de agua potable se ve afectado por la falta de energía eléctrica, informó el alcalde Raúl Díaz Bernal.

El Presidente Municipal mencionó que el servicio es deficiente y la Comisión Federal de Electricidad no ha hecho su chamba como debe ser, pues ante la mínima precipitación, la luz se va.

"Ahorita el problema que tenemos es que no hay agua porque el servicio de energía eléctrica es deficiente, la parte esa tiene afectaciones porque Comisión no ha atendido como debe ser los constantes apagones, ahorita no hay agua porque llovió, porque la luz se fue desde anoche y el agua recorre 35 kilómetros para llegar hasta la cabecera, la mayor afectación que tengo es por la Comisión Federal de Electricidad", dijo.

Agregó que ya mandó diésel para echar a andar una planta eléctrica, pues está sin energía toda la zona de Las Iguanas, Casas Viejas y las inmediaciones de la planta potabilizadora que alimenta el acueducto.

"No se vale porque son muy exigentes con el pago del servicio, ponen los números que ellos quieren, hacen los ajustes que ellos quieren, pero el servicio que ellos nos dan es deficiente", agregó.

Problema

Díaz Bernal añadió que ya se reunió con personal de la Comisión y quedaron de estar en comunicación, sin embargo, eso no ha resuelto la problemática, ya que los apagones son constantes, hay días en los que se registran de 20 a 30.