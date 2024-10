¡En casa estamos mejor! Mazatlecos prefieren no salir por temor a la violencia

Mazatlán, Sin.- Los recientes episodios de violencia en Mazatlán, que incluyen balaceras, homicidios y desapariciones, han llevado a muchos habitantes a reducir sus salidas y actividades.

Tras una serie de incidentes desde el 9 de septiembre, principalmente en Culiacán, y que el domingo se agudizó en el puerto con una balacera que cobró la vida de una persona en el Parque Lineal dentro de una camioneta blindada, el temor se ha vuelto común en el puerto.

Vecinos afirman que prefieren quedarse en casa y evitar el riesgo de exponerse.

Algunos aseguran que solo salen para lo necesario y piensan dos veces antes de enviar a sus hijos a la escuela.

Verónica Almeida, madre de dos estudiantes de secundaria, expresó su preocupación sobre la situación actual.

“Siento inseguridad al llevar a mis hijos a la escuela por la gran cantidad de desapariciones, especialmente de menores que me ha tocado ver, la verdad, no me siento segura llevando a mis hijos, sobre todo porque se regresan solos y salen cuando oscurece", dijo.

El impacto de la violencia también se siente en el comercio local.

Manuel González, empleado de una tienda de ropa en el Centro de Mazatlán, señala que las ventas han caído notablemente en los últimos días, lo que atribuye a los recientes asesinatos.

"Las ventas han caído de manera notable por todo este tema de la violencia, un 60 ó 70 por ciento han caído las ventas, el domingo nomas vendí una camisa y el lunes un pantalón y una gorra, está piojo desde la balacera que hubo el sábado en el malecón, y ni se diga la del domingo", dijo el vendedor.

Algunos habitantes también indican que evitan salir después de las 6 de la tarde, limitándose a hacer compras rápidas.

“Yo nomas salgo si se ocupa, procuro no salir después de la 6 de la tarde, todo lo que está pasando sí asusta, tanto que ha vivido uno y las cosas que se han visto, mucha suerte y bendiciones a las personas que salen tarde del trabajo, porque la verdad sí da miedo", comentó Gustavo Loaiza, quien recorría el primer cuadro de Mazatlán.

El lunes las autoridades de los tres niveles de gobierno lanzaron un operativo para contener la inseguridad en el puerto.