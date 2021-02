En alerta por repunte de connatos de incendio en basurón

Mazatlán, Sin.- El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, insistió en la urgencia de aprobar una planta de tratamiento de residuos sólidos que permita la cancelación del basurón, ya que este está a punto de colapsar y cada vez son más frecuentes los connatos de incendio.

Dijo que la acumulación de basura está generando muchos gases que fácilmente arden y que en esta temporada de sequía podrían repuntar los siniestros.

“Hemos tenido connatos de incendio en el basurón, una porque hay mucha gente en ese lugar, pepenadores que fuman y traen detalles de ese tipo, es muy grave y eso nos perjudica demasiado, y otra porque el basurón es un productor de gases que fácilmente prende”, expresó.

Refirió que si en esta administración no se aprueba por parte del Cabildo de Mazatlán una de las opciones presentadas para el procesamiento de los residuos sólidos, la próxima tendrá que incluirlo como una prioridad en su agenda, debido a que la cancelación del basurón es urgente, pues ya no hay donde poner la basura.

“Buscar la opción de otro basurón o relleno es algo que en mi mente no está, porque ya no es opción, todos los países que estaban viendo esa posibilidad, ya no están pensando en eso, están buscando un proceso que no contamine y a parte buscar beneficios de la basura, como producir energía eléctrica que mejoran las arcas municipales”, apuntó.

Indicó que la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos no solo es necesario, sino urgente.

Se trata, agregó, de proyectos de alto costo que requieren de mucho financiamiento, pero que a lo largo traerá beneficios muy importantes para el Ayuntamiento por sus ventajas, entre ellas que se finiquitará el problema de la contaminación del basurón y que generará energía eléctrica.

González Olague comentó que actualmente, el proyecto de una planta de tratamiento de residuos sólidos con tecnología Waste to Energy o termovalorización, lo tiene la Secretaría de Gobierno en espera de pasarlo a Cabildo para su análisis, aprobación o rechazo.

“No sé si ya salga este año o ya de plano queda pendiente para la siguiente administración, yo ya cumplí con todo lo que debe hacerse, todo lo referente a la promoción con los regidores, lo que conlleva la factibilidad y las ventajas, falta que ellos lo sometan a votación”, añadió.

Señaló que si Mazatlán está despuntando turísticamente y va a ser un centro turístico de clase mundial, necesita tener un sistema de procesamiento de basura de clase mundial, pues la operación de un basurón como tal exhibiría al destino por el tratamiento inadecuado que se le da a los residuos.

















