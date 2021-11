En alerta en Concordia por derrames mineros

Concordia, Sin.- Desde el pasado martes 26 de octubre, la asociación Conselva, Costas y Comunidades recibió una denuncia por parte de los habitantes de Chupaderos, en el municipio de Concordia, del derrame de jales mineros altamente tóxicos en el arroyo Florido, afluente del río Pánuco.

Se estima que el desbordamiento minero pudo haberse originado por el efecto de las lluvias del huracán "Pamela".

"Quienes nos denunciaron no fue ni una ni dos personas, fueron varias que están en diferentes poblados, son gente que conozco bien y no nos dirían algo tan semejante si no es verdad", señaló Sandra Guido Sánchez directora de Conselva.

Agregó que no es la primera vez que ocurren estos derrames, se tiene el conocimiento de al menos tres, por lo que es importante prevenir que esto siga ocurriendo.

"Necesitamos informar más ampliamente a estas comunidades los riesgos de salud que representa el mal manejo de las minas, las minas están ahí y no se van a quitar, lo que necesitamos es que sus acciones no afecten la salud de la ciudadanía", agregó.

Los adultos mayores son la población más vulnerable, pues se pueden complicar las enfermedades que ya vienen padeciendo. Sin embargo el tomar agua contaminada con metales pesados, afecta la salud de todos: en las mujeres embarazadas puede ocasionar desde malformaciones genéticas y retraso mental en los bebés no nacidos.

Estos riesgos, añadió, no los sabe la gente de las comunidades y fue más bien que se dieron cuenta de ello por la muerte de ganado que bebió agua del arroyo.

Dijo, además, que ya existen estudios en el río Baluarte, en El Rosario, elaborados por Conagua, donde en varios años hubo picos muy altos de mercurio, plomo y arsénico en agua subterránea.

Guido Sánchez indicó que tanto Conagua como Profepa acudieron a realizar análisis, sin embargo desconoce los resultados, si hubo sanciones para la mina y si se le obligó a resarcir el daño y a recoger los jales.

"Pedimos que está nueva legislatura tome cartas en el asunto, que esto se visualice, es un problema de salud humana y ambiental y que se establezcan las medidas para evitar que estos accidentes ocurran", indicó.

