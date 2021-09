En 24 horas no se reporta en plataforma el deceso por Covid-19 de culiacanseses

Culiacán, Sin.- La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas no se registró en plataforma el deceso de personas en la capital sinaloense, sin embargo, esto no quiere decir que no ha habido defunciones en Culiacán, ya que algunos casos se reportan días después.

En el reporte de este jueves, se registró el deceso de 15 pacientes, de los cuales, cinco son de Mazatlán, cinco de Ahome, dos de El Fuerte, uno de Guasave, Mocorito y Rosario.

⚠Jueves 23 de Septiembre 2021⚠

🚨HAY 89 NUEVOS🚨

📌51 nuevos recuperados

15 nuevos fallecimientos

Este día se confirmó el contagio de 89 personas: 30 de Ahome, 22 de Guasave, 10 de Culiacán, ocho de El Fuerte, cinco de Salvador Alvarado, cuatro de Angostura, tres de Rosario, Choix, dos de Mocorito y dos de Mazatlán.

La Secretaría de Salud, indicó que se dieron de alta a 51 pacientes, de los cuales, 11 son de Ahome, nueve de El Fuerte, siete de Navolato, seis de Elota y Badiraguato.

Hasta el momento hay en Sinaloa 730 casos activos de coronavirus: 193 de Ahome, 140 de Culiacán, 131 de Guasave, 64 de Mazatlán, 47 de El Fuerte, 34 de Elota, 24 de Badiraguato, 24 de Salvador Alvarado, 23 de Navolato, 14 de Mocorito, 10 de Angostura, nueve de Cosala, ocho de Choix.

Foto: Archivo│ El Sol de Sinaloa

Además de cuatro de Sinaloa, dos de Rosario, uno de Concordia, Escuinapa y San Ignacio.

En San Ignacio y Concordia no hay casos sospechosos de coronavirus, mientras que en el resto del estado hay pacientes en espera de resultados de la prueba Covid.









