En 2021, Condusef ha recibido 11 mil quejas por movimientos no reconocidos

Culiacán, Sin.- En lo que va del 2021, la Condusef ha recibido a nivel estatal, 11 mil 285 quejas por usuarios de bancos que no reconocen ciertos movimientos en sus tarjetas, informó la Delegada estatal, María Guadalupe Espinoza Calderón.

Señaló que el motivo por el que más se quejan los usuarios, es por retiros en cajeros automáticos no reconocidos, en este rubro han registrado, 529 casos.

Otros de los fraudes que mantiene una estadística elevada son: consumos no reconocidos en comercios; transferencias electrónicas no aplicadas y no reconocidas y negativa de pago de indemnización, este último por un seguro de automóvil.

Espinoza Calderón destacó que la mayoría de las víctimas que se reportan en el transcurso del año, son de los municipios más grandes, Culiacán, Mazatlán y Ahome.

En cuanto a los casos de robo de identidad, la Delegada estatal de Condusef, señaló que en 2021, solo se han registrado dos casos, representando una estadística baja con relación a los datos nacionales.

Explicó que algunos de los factores por los que en Sinaloa son pocos los casos de robo de identidad, puede derivar a que las personas revisan constantemente su reporte especial de buró de crédito.

Foto: Sandra Solís | El Sol de Sinaloa

"Sí tenemos que estar constantemente revisando nuestras cuentas en los bancos y sí estar revisando por lo menos una vez al año el reporte especial de buró de crédito, para verificar si tenemos algunos créditos que no reconozcamos y entonces hacer la declaración",

La Delegada estatal de Condusef, aclaró que un robo de identidad se presenta cuando se roba la información personal y una persona ajena saca un crédito a tu nombre con la identificación falsa.













